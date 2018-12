Keosseián anuncia a Dabirson y Rony Martínez como titulares en la final

Manuel Keosseián entró a la conferencia de prensa del Olimpia, tan relajado como si fuese ganado 5-0 el primer partido de la final. Su costumbre de jugar finales lo tiene confiado, es un ganador y eso se lo ha transmitido a sus futbolistas.

"El Bigotón" adelanta cambios en la alineación y sin pelos en la lengua confió que Rony Martínez será titular, además de Dabirson Castillo quien entrará en la línea de tres que será la novedad para formar un bloque que pueda frenar a Rubilio Castillo y Roberto Moreira Aldana de Motagua.

Ver. ARMÁ EL 11 HISTÓRICO DE OLIMPIA EN LAS FINALES

"Olimpia está muy bien, habrá dos cambios para el domingo, jugarán Dabirson Castillo y Rony Martínez, más no les puedo decir. Yo voy adelantar", comentó en la conferencia el sudamericano ante la risa de algunos periodistas.

"Manolo" es de armas tomar, sabe que Diego Vázquez y Motagua le van a lanzar un equipo con pelotazos por las bandas buscando los cabezazos de Rubilio y Aldana, algo que recientemente su colega de Marathón, Héctor Vargas, confesó que así le ganó la final pasada.

"Vamos a salir con línea de tres el domingo. No estoy relajado, si yo te digo un equipo y el rival ve que no es esa la alineación faltando tres minutos, ¿qué puede hacer? Nada. Ya se la digo ahora que vamos a jugar con línea de tres", explica el timonel Merengue que ya pulió su once titular.

Leer: MOTAGUA NO QUIERE A HÉCTOR RODRÍGUEZ

El entrenador olimpista no quiso entrar en polémica con Motagua por la decisión no querer en la final al árbitro Héctor Rodríguez y ante las preguntas hizo una apología de lo que pasa en Sudamérica con la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

"Hablamos en serio, esto pasa igual que en Sudamérica se fueron a jugar en España y esto desnaturaliza el fútbol", dijo Manolo sobre la polémica de no querer un árbitro, pues algunos periodistas insinuaron que Motagua no se presentaría al primer partido por protestas contra Rodríguez.