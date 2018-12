Queda en suspenso el calendario del torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional

Esta mañana se ha llevado a cabo el sorteo para el torneo Clausura 2018-19 y ya se conoció la propuesta de la Liga Nacional, pero eso sí, no se confirmó el calendario al cien por ciento.

La idea es iniciar el sábado 12 de enero del 2019. La Liga programó el Vida vs Olimpia (7:00 pm) en la ciudad de La Ceiba, pero aún no es oficial.

Para el domingo 13 de enero se había programado el resto de juegos: Platense vs Real de Minas, Juticalpa vs Real España, Motagua vs Honduras Progreso y Marathón vs UPNFM.

Luego de la reunión, el calendario ha quedado en suspenso, pues se deja pendiente que los clubes confirmaen los días y horas en que quieren disputar sus compromisos.





NO ES OFICIAL

La realización del calendario del Torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional fue interrumpida debido a las discrepancias de muchos de los representantes de los equipos que no están de acuerdo con la manera en que se sortean los partidos.

El ingeniero Salvador Nasralla fue invitado por la Junta Directiva de la Liga para que brindara su opinión para ayudar a conformar los encuentros de las diferentes jornadas.

Sin embargo no todas los comentarios emitidos fueron bien aceptados por los directivos de los clubes.

Por otra parte, el torneo Clausura 2018-19 finalizará en los primeros dias de junio.

PROPUESTA DE CALENDARIO, NO DEFINITIVO:

JORNADA 1:

Sábado 12 de enero del 2019

Vida vs Olimpia

Domingo 13 de enero

Motagua vs Honduras Progreso

Platense vs Real de Minas

Juticalpa vs Real España

Marathón vs UPNFM

Jornada 2

Olimpia vs Honduras Progreso

Platense vs Marathón

UPNFM vs Juticalpa

Real de Minas vs Motagua

Real España vs Vida

Jornada 3

Marathón vs Olimpia

Motagua vs Real España

Vida vs UPNFM

Honduras Progreso vs Platense

Jornada 4

Olimpia vs Platense

Real España vs Real de Minas

Honduras Progreso vs Vida

UPNFM vs Motagua

Juticalpa vs Marathón

Jornada 5

Real España vs Marathón

Motagua vs Olimpia

Platense vs UPNFM

Vida vs Juticalpa

Real de Minas vs Honduras Progreso

Jornada 6

Motagua vs Platense

Honduras Progreso vs Real España

Juticalpa vs Olimpia

Marathón vs Vida

UPNFM vs Real de Minas

Jornada 7

Platense vs Juticalpa

UPNFM vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real España

Real de Minas vs Vida

Marathón vs Motagua

Jornada 8

Honduras Progreso vs Marathón

Motagua vs Juticalpa

Real España vs UPNFM

Vida vs Platense

Real de Minas vs Olimpia

Jornada 9

Juticalpa vs Honduras Progreso

Platense vs Real España

Marathón vs Real de Minas

Olimpia vs UPNFM

Vida vs Motagua