Diego Vázquez sobre el arbitraje: "Nosotros no queremos manipular nada"

Diego Vázquez volvió a salir ante los medios para hablar de los trabajos que realizaron los Azules durante la semana. La comparecencia de La Barbie tuvo su pico más alto cuando le tocaron el tema del arbitraje. El argentino ya sabe que los directivos le pidieron salir con todo a ganar el primer compromiso de la Final.

Se define el calendario del próximo torneo de la Liga Nacional

"Siempre es importante, será fundamental disputar cada pelota con esa agresividad que hemos mostrado siempre y esperamos culminar los primeros 90 minutos con éxito".

Manuel Keosseián ya reveló el 11 titular con el que saldrá jugando ante Motagua pero Diego trató de reservarlo. "Son detalles, nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, no creo que genere una gran diferencia".

"Nos conocemos todos, yo soy de hacer pocos cambios. Siempre puede haber alguna variante en algún posicionamiento pero nada tan importante que pueda cambiar tanto. Por algo hicimos un gran torneo, una buena semifinal superándola 4-1. Lo más seguro es que sigamos con esa misma forma de juego".

La Barbie bromeó diciendo "puede ser que hagamos un cambio y vaya Estupiñán de central. No hay mucho misterio, difícilmente hagamos cosas diferentes. En lo que podemos variar es en los detalles. El que cometa menos errores será el que tenga el éxito final".

Diego trató de no opinar sobre el nombramiento de Héctor Rodríguez en la Final, la Junta Directiva de los Azules le pidió a los futbolistas y miembros del CT que se refieran lo menos posible al árbitro.

"Ya emitieron un comunicado, es muy claro y tenemos derecho a hacerlo. En la fecha 17 todos hablaron del árbitro y ahora que lo hacemos nosotros se rasgan las vestiduras. No hay que hacer periodismo partidario ni camisetear. Si no hablamos que no hable nadie del arbitraje o sino hablemos todos. Hay que ser imparcial. Nosotros no queremos manipular nada, el comunicado es claro".

Diego abrió esas viejas heridas de guerra que todavía recuerda, episodios en los que aparece el arbitraje de Rodríguez. "Sí hay episodios en los que no te podés hacer el distraído, cosas del pasado que nos han perjudicado. No quiero hablar de los detalles porque en el comunicado está bien claro. En el 2015 un gol espectacular de Lucas Gómez y lo anuló. Si entro en detalles no terminamos. El comunicado es el sentir de muchos".

Rodríguez solo le pitó un juego a Motagua este torneo y tuvo un error grave por no castigar a un defensa del Real de Minas que fracturó a Rubilio Castillo. "Otra vez lo mismo, no quiero hablar del arbitraje pero ¿qué pasó en ese juego?... Eso lo tienen que decir ustedes. No satanicemos a los técnicos. Seamos parciales. No es mala intención la que tenemos contra el arbitraje".

Vázquez ofreció una respuesta bastante curiosa cuando se le preguntó por lo que dijo Keosseián sobre la negativa de Motagua con respecto al arbitraje. Manolo señaló que a los Azules les falta Fair play al quejarse del referato. "Para nada... Hay un proverbio africano que dice que hasta que los animales no tengan sus propios historiadores, siempre la historia favorecerá a los cazadores".

Cambiando un poco el tema del arbitraje, Diego habló de Henry Figueroa ¿está en planes para la Final? "Todos los jugadores que tenemos están tomados en cuenta. Tenemos 27 jugadores y todos están disponibles, los que entrenaron la semana y están bien los vamos a llevar".

¿Penales han trabajado?

No, esta semana no, quizás la semana entrante. Siempre los trabajamos pero esta semana no.