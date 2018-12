La opinión de Gilberto Yearwood sobre cambios en el 11 de Olimpia

Probablemente demuestra lo definido que está, no tiene ninguna duda y confía en su once hombre que manda a la cancha y no duda en anuncia con antelación, si es así. No es que se esconde, sino que no se da ventaja, eso es lo que busca cada quien, pero esto siempre está en la decisión de cada técnico.

Es respetable y es alabable la decisión de Keosseián, un técnico que tiene la madurez, jerarquía y la experiencia. Esto le da más atributos.

Sin duda alguna que con estos cambios está buscando jugadores con otras características. Rony es un tipo agresivo, de área y contundente. Siempre se ha caracterizado por un hombre gol.

El otro también va al gol porque siempre va al ataque y no se han desgastado a lo largo del torneo.

Las fuerzas para este partido están parejas, eso es lo que se ve ahorita, falta ver lo que se defina dentro del terreno de juego.

Se suelen dar de esa manera, ya que el segundo juego es el definitorio, pero también se puede encaminar mucho si se ganar este primer partido, de lo contrario se debe jugar todo en la vuelta.