Carlos Prono: "No me imagino un gran partido desde lo técnico"

CARLOS PRONO

La verdad no me imagino un gran partido desde lo técnico, más bien un encuentro donde como contrarrestar el rival, cada entrenado está pensando como me hará daño el rival, eso es lo que puedo percibir.

La opinión de Gilberto Yearwood sobre cambios en el 11 de Olimpia

Por parte de Olimpia me parece que va practicar un juego directo por el motivo que no tiene quien alimente a sus dos delanteros.

Puede que sea un partido conservador, con esa alineación que se supone que mandará Olimpia, es un esquema en el cual me dice, mantengo el 0-0 y luego veo como hacer daño.

Diego Vázquez tampoco anda últimamente tomando muchos riesgos, se puede abrir por un balón parado, una individualidad o más bien un error provocado, de esos que me equivoqué y lo aprovechaste.

El juego del Olimpia será directo, Carlos Will Mejía le gana a Elvir, saca centro y aprovecha a Bengtson y Rony que ambos tienen buen juego aéreo.

REVULSIVO: El sorpresivo once 11 que alista Olimpia para liquidar al Motagua

Sabiendo Diego que los blancos van a jugar con cinco defensas y dos en la delantera, que no te sorprenda que Motagua va ser los mismo, con Montes, Pereira Figueroa, Elvir y Denil, esos cinco son de la misma características de los de Keosseián.

En la mitad de la cancha Motagua tiene dos con el mismo juego de los de Olimpia, quizás los de las águilas con mayor dinámica, yo creo que los dos planteles serán con el mismo planteamiento.

No comprendo como un jugador como Elmer Güity no es titular en Olimpia, ahora Salas, Canales ni Moya tuvieron un buen torneo.