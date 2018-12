Chelato cuestiona el planteamiento que anunció Olimpia ante Motagua

Chelato Uclés, es uno de los entrenadores que mejor lee el fútbol en Honduras. El maestro analiza el partido que disputarán este domingo el Olimpia y Motagua. El profesor Uclés explica las tácticas del León donde "Manolo" anunció defensa con línea de tres centrales.

“Esa alineación no la veo muy apropiada (con tres centrales) no veo como pueda hacer un juego bien coordinado y que haya una complementación con los atacantes. No son afines (Rony y Bengtson) y Diego Reyes y Rony no tiene suficiente peso futbolístico para Motagua", inicia diciendo.

El maestro habla de la delantera. "Lo que sigo creyendo es más en Costly para un partido de estos. Osea un Bengtson y Costly, esa es mi idea. Yo no creo que eso sea verdad sinceramente, me parece que están jugando fuera de la cancha, desconcertando al Motagua. Me voy a retener esa alineación y me voy a convencer que lo que digo yo. Esas variantes tiene su sentido común porque aquel muchacho (Rony) metió un golazo con el Real España".

"Lo que si hay es una buena presencia de área, podría ser que en realidad le funcione, si los preparó en la semana, porque fue la dupla que jugó cuando le metieron el 3-1".

"Es difícil darse cuenta si él (Rony) va jugar, ya que no ha vuelto a aparecer y por ahí puede sorprender a pesar que juegue con dos atacantes netos y le pueden crear problema a una línea de cuatro y Motagua con línea de tres”, sentencia.