Pinares echa al Parrillas One y se mete a semifinales de la Liga de Ascenso

¿Fracaso o realidad? El Parrillas One, el equipo que más dinero invierte en la Liga de Ascenso y que está construyendo su propio estadio, ha quedado fuera de las semifinales tras perder en su casa, el estadio Olímpico de San Pedro Sula, frente al Atlético Pinares de Ocotepeque.

El partido fue un cerrado 1-1 que llevó el encuentro al límite y para definir al ganador se fueron a los lanzamientos de penales donde los de occidente fueron más efectivos. En la ida habían igualado con el mismo marcador, 1-1, situación que obligó a lanzar desde los 11 pasos y allí Pinares se impuso 4-3.

Lo de Parrillas One de fracasar no es nuevo. Ya son varios torneos los que lleva sin llegar a una final ya que la idea del propietario, don Luis Girón, es llevar el proyecto a la Liga Nacional de primera división pero no pueden ver una.

Los jugadores del Pinares celabran el gol en el triunfo sobre Parrillas One. Foto Neptalí Romero

Ahora, el Atlético Pinares, equipo de occidente, se enfrentará al ganador de la llave entre el Comayagua FC y el San Juan de Quimistán, Santa Bárbara que juegan este domingo. Aquí la ventaja la tienen los “burritos” del valle central que en la ida ganaron cómodamente 3-0.

El Atlético Pinares contó con un espectacular trabajo del portero Fernando "El Conejo" Henríquez, quien es un niño, apenas cuenta con 17 años. Tapó un penal en el tiempo regular y tres en la tanda de penales para echar a los parrilleros.

En la otra llave de semifinal, se definió anoche y el Gimnástico de Tegucigalpa se enfrentará al Real Sociedad de Tocoa que es uno de los fuertes candidatos para ganar este título del Apertura y buscar en el Clausura el regreso al máximo circuito.