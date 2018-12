La pregunta con la que Salvador Nasralla 'mató a Manuel Keosseián

A Manuel Keosseián le preguntaron sobre la alineación que presentará Olimpia este domingo en el estadio Nacional en la final de ida, también sobre la designación del árbitro Héctor Rodríguez, el estilo que presentarán e incluso sobre los cambios que realizará en su alineación titular.

Sin embargo el popular director del programa Cinco Deportivo, Salvador Nasralla, se salió 'de la caja' de preguntas y sorprendió al entrenador olimpista con una consulta que el mismo Manolo aceptó 'lo había matado'.

"Manolo, anda de azul para jugar contra el equipo de azul", le dijo Nasralla a Keosseián quien al ser un hombre de cábalas no se había percatado de este detalle.

"Tiene razón", inicia diciendo Manolo mientras observa el color de su camiseta de concentración. "No esperaba la visita de ustedes y estaba de azul, ni me di cuenta, pero es también un detalle de delicadeza para que haya un buen partido, que no existan problemas y estén las camisas azules y blancas compartiendo esta final", dijo al explicar.

Y Manolo casi al final aceptó que lo sorprendió: "Pero Salvador, qué detallista es usted, qué bárbaro que es usted, no me había dado cuenta de eso, me mató ahí, me mató ahí", le repitió Manolo.

Olimpia y Motagua se miden este domingo a partir de las 4 de la tarde en la final de ida del torneo Apertura 2018.

