Javier Portillo: "Sería un caos si Olimpia no queda campeón"

El experimentado futbolista Javier Portillo, es uno de jugadores con voz autorizada para hablar de la final del fútbol hondureño entre Olimpia y Motagua tras su paso por ambos clubes en donde logró consagrase con los leones.

A pocas horas del juego del ida, Portillo salió al paso para hablar del encuentro del cual le pone la etiqueta de favorito al Olimpia entendiendo que si no levanta el título será un "fracaso".

"Hace dos años y medio que no ganan nada y un equipo tan grande como Olimpia no puede dejar pasar mucho tiempo sin levantar la copa", comenzó diciendo.

Y añadió: "Olimpia es un equipo equilibrado que se mantuvo en los primeros lugares durante 16 jornadas y lo veo como favoritos porque Motagua no tiene variantes y Keosseián es un técnico inteligente, así que va a costar que Motagua le saque un resultado con su juego por las bandas, espero que los merengues ganen hoy y que Olimpia levante la copa".

De su pasaje en los dos equipos de la capital Motagua (2009-2010) y Olimpia (2011- 2015) detalla en que "me quedo con mi etapa en el Olimpia, voy a aparecer en la historia en el equipo que logró cuatro títulos consecutivos".

En lo demás "Pulgarcito" concluye en que "sería un fracaso si Olimpia no queda campeón, conozco que dentro de la institución con un torneo que no se gana es un caos, no digamos cinco. Entonces sí será un caos si no ganan, en Olimpia las finales no se pueden perder, en Olimpia las finales no se juegan bonitas, se ganan".

Más allá de sus palabras, la realidad de todo ello se traduce en las estadístas. De siete finales entre los dos protagonistas, los azules han terminado siendo campeones en cinco ocasiones.