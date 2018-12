Diego Vázquez: "La expulsión fue clara, es un jugador que está acostumbrado a eso"

El técnico argentino Diego Vázquez, quien comanda el Motagua, dio un paso importante en la final de ida ante el Olimpia ganando 2-0 con goles de Rubilio Castillo y Roberto Moreira.

Motagua derrotó al Olimpia en la final de ida

Pese a que el equipo azul había rechazado al árbitro Héctor Rodríguez para este juego, Diego cree que el silbante hizo un buen trabajo en el estadio Nacional.

Su esquema

"Todo el plan de juego salió bien, el rival hoy cambió sistema, nuestro equipo hizo lo que hicimos todo el campeonato"

"Dimos un paso muy importante, una ventaja importante para una final, pero faltan 90 minutos, es mucho tiempo. Todavía falta, ilusionados, contentos, casi fue una noche perfecta, contentos pero hasta ahí".

Trabajo de Héctor Rodríguez

"La expulsión fue clara, un codazo de un jugador que está acostumbrado a eso, no es la primera vez, si le contás las expulsiones son varias, en términos generales, bien. Cuando hizo buen arbitraje hay que decir que lo hizo bien".

Se siente campeón

"Siento mucha confianza en mis jugadores, estamos trabajando de la forma que a mí me gusta, le repasé en la charla todos los conceptos que hemos trabajado en estos 5 años, no son muchos no más de 15, es la biblia nuestra y les dije que bajaran al margen de error".

Mayor ventaja

"La puntuación del final no reflejó lo que hicimos en la cancha, pudimos hacer el tercer gol, pero no podemos ser tan exigentes, un 2-0 es bueno en una final, aunque las sensaciones es que pudimos haber ganado 3-0".