Manuel Keosseián explota contra un periodista en conferencia tras derrota con Motagua

Manuel Keosseián, entrenador de Olimpia, estalló tras la pregunta que le hizo un periodista luego de perder 0-2 la final de ida contra Motagua.

¿Es Manuel Keosseián el culpable de lo que sucede con Olimpia? ¿Por qué una línea de tres cuando tiene un plantel amplio para hacer jugar bien al equipo?, le consultó el periodista Samael Banegas lo que hizo perder los estribos a Manolo.

"Porque yo soy el técnico y el técnico es el que manda, vos no haces el equipo y vos no trabajás acá", dijo en tono alterado Manolo.

Inmediatamente siguió: "Yo soy el técnico y decido cómo juega el equipo. Acá no se trata de culpables, vamos a esperar, estábamos tan bien, tan pacíficos (sobre su relación con la prensa) y vamos a buscar la paz hermanos, no busquen culpables ¿qué querés? ¿que me responsabilice de cómo jugó el equipo", le preguntó.

Prosiguió: "Yo sé que soy el técnico y vos sos un periodista o sos un frustrado técnico o futbolista y hablas tonteras, con todo respeto te lo digo, vos no me podés decir que soy el culpable de nada, no tenía ni siquiera que haberte contestado porque nunca te vi la cara. La sangre no está caliente lo que pasa que hay gente mal intencionada como este señor", dijo Manolo.