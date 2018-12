Manuel Keosseián: "Ahora voy a tener que condicionar que el árbitro no me gusta"

Olimpia no sacó un buen resultado ante Motagua en el partido de ida de la final del Apertura de Liga Nacional tras perder 2-0, eso hizo que el entrenador Manuel Keosseián no saliera contento y lanzó un dardo para el árbitro Héctor Rodríguez.

Además confesó que durante la semana condicionará a decir qué árbitro no le gusta para la final, pues fue lo que hizo Motagua al conocer el nombramiento del central Héctor Rodríguez quien finalmente se equivocó con una inexistente expulsión de Jonathan Paz por una doble tarjeta amarilla en menos de un minuto que terminó beneficiando a los azules.

"Ya lo dije antes yo, ahora voy a tener que condicionar que no me gusta el árbitro, pero como nosotros no somos así, yo no soy llorón. Ganaron 2-0, felicitaciones. El árbitro se equivocó en alguna cosa, mala suerte, ahora viene el segundo partido y Olimpia está en condiciones de darle vuelta a esto, no tengo ninguna duda yo, ni mis jugadores, todos sabemos que el árbitro fue condicionado y Motagua no lo quería". agregó.

Manolo además reconoció las virtudes que tiene el rival, pero prometió preparar su equipo para el partido de vuelta.

"Motagua es un muy buen equipo, lo que pasa que lamentablemente que condicionó a Olimpia la expulsión y eso es así. Yo puedo contar que antes de esa acción hubo una falta dicho por el cuarto, por el línea y el árbitro no dijo nada. No se puede llorar, vamos a preparar el equipo para estos 90 minutos y ojalá que Olimpia pueda hacer un gran partido y ganarlo".

Keosseián reconoce que tiene una gran tarea para el segundo partido pero cree que los blancos pueden darle la vuelta al marcador.

"Fácil no va ser, eso está claro, ya que tienen dos goles de ventaja, pero Olimpia es capaz de sacar esto adelante a pesar del técnico que tienen, ¿nosotros no podemos hacer dos o tres?, yo creo que si". sentenció