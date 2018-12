La sorpresiva reacción de Balotelli tras el festejo de Benedetto en Copa Libertadores

View this post on Instagram

Que partido ayer! Increíble! Yo preferí si ganaba el boca porque mi hermano Carlito T. Juega allá pero también si perdieron el partido fue espectacular . Bravo los dos equipo por cualidad de juego y compromiso. ?? EMBLEMÁTICO LA CELEBRACIÓN DE @pipabenedetto ???. Un abrazo a todos los Argentinos ❤️??