Ex seleccionado de Honduras Walter Williams sufrió un derrame cerebral y está hospitalizado

La vida ha golpeado fuerte al futbolista José Walter Williams a sus 35 años, ya casi en el ocaso de su carrera.

El ex seleccionado nacional y ex jugador de equipos como Vida, Victoria, Real Sociedad, Marathón y Deportes Savio ha sufrido un derrame cerebral que hoy lo tiene postrado en una cama de un hospital en la ciudad de La Ceiba.

Todo ocurrió el sábado anterior a las 8:00 de la mañana cuando sintió mareos y luego se desmayó, entonces sus familiares actuaron de inmediato y lo llevaron al Hospital Atlántida, pero al ver la gravedad sus padres vieron la necesidad de trasladarlo al Hospital la Fe.

Según informes médicos, el lateral derecho sufrió un daño cerebral (no malicioso) producto de una inflamación causada posiblemente por el estrés. Ya lleva tres días en cuidados intensivos con buenos avances.

Actualmente Williams no puede hablar y tampoco puede moverse por sí solo completamente, los médicos no saben cuándo le darán de alta y de momento no saben qué daño colateral pudo haber causado este derrame.