Carlos Restrepo: "Real España es un equipo histórico que quiere ser protagonista"

Carlos Restrepo habló por primera vez para un medio hondureño sobre las aspiraciones con que llega a Real España. En entrevista con DIEZ, que fue quien adelantó su llegada a la Máquina en exclusiva, el “Piscis” expresó su enorme compromiso en esta tercera etapa en el fútbol hondureño. Promete mucho “trabajo” para alcanzar los objetivos.

Deja de manifiesto su anhelo por ganarse el respaldo de la afición de la realeza con base en su método, el cual apunta que irá de la mano con darle seguimiento a lo hecho por el Martín “Tato” García, pero indudablemente imprimiéndole su sello. Llegará el domingo al país y al día siguiente, el lunes, comenzará una nueva ilusión con los catedráticos.

¿Qué representa este reto en Real España para usted?

Una responsabilidad como siempre, nosotros que hemos sido profesionales por muchos años entendemos que los clubes siempre quieren lo mejor y nosotros queremos ganar. Real España es un equipo histórico y con varios títulos, que quiere indudablemente ser protagonista. Esperamos hacer un buen trabajo, en compañía de todos los que tienen que ver alrededor de Real España, especialmente la afición, y de esta manera ojalá les podamos entregar cosas buenas.

¿Se imaginaba venir a Real España?

En el pasar del tiempo han existido posibilidades de ir a Real España y se da en estos momentos. Es simplemente como que las cosas tienen su tiempo y creo que ya hemos pasado por Honduras, es la tercera vez que estamos allí; conocemos el medio en todos los órdenes, para tratar de hacer un buen trabajo y que la expectativa de la dirigencia para que lideremos a Real España llegue a un buen fin.

La directiva está plenamente enfocada en la proyección del recurso humano joven, ¿qué le han pedido en cuanto a la línea de trabajo?

Uno de los objetivos que ha trazado el club es el trabajo con algunos jugadores jóvenes que, por ejemplo, ya hay algunos que han tenido minutos y otros que se están perfilando e, incluso, están en la Sub-20. Queremos analizar la población y que el equipo esté trabajando a nuestra llegada, vamos a tener algunos futbolistas cerca, no solamente será buscar el resultado sino dejarle al equipo jugadores que puedan ser de la plantilla de Real España.

¿Trae una idea en cuanto al plantel con que contará?

Hemos estado mirando y trabajando el tema, hay que decirle a la gente que Real España tiene una base y en el fútbol hondureño no es tan fácil reforzarse, que sí de pronto hay opciones de extranjeros, que hay que esperar algunos días que se mueva el mercado nacional; se han detectado desde hace algún tiempo algunas cosas del club, pero otras las tengo que observar para poder tomar una decisión y ser justo.

Su pasado olimpista es bien marcado porque fue importante en títulos... eso ha creado una coraza, ¿cómo piensa contrarrestarlo?

Hay que trabajar, lo primero ser honesto en el trabajo y con la institución; si Real España me da la oportunidad a través de los dirigentes, asumirla, y que también hable lo que hagamos, eso va a ser fundamental para tratar de aliviar cualquier sentimiento en torno al nombre mío. Voy a hacer un trabajo profesional y ojalá se pegue la gente, la afición, independientemente aquí no hay colores y simplemente uno como técnico talvez hace el recorrido por las oportunidades que se presentan.

El aficionado de Real España pide buen funcionamiento , ¿qué ofrece al respecto?

Yo creo que la característica y el estilo lo marca el jugador, o sea qué te regalan ellos para la idea de juego y el modelo que pretendás realizar; obviamente con la base se puede hacer una mixtura y un equipo ordenado en la parte defensiva, y que tenga también esa iniciativa ofensiva y ese estilo que agrade. No veo ningún inconveniente, me ha tocado hacer trabajos con equipo consolidados y con situación en tabla no mejor; me ha tocado estar en todas las facetas.

A veces se confunde jugar bonito con hacerlo bien, ¿qué le dice al hincha aurinegro?

Lo primero es no anticiparme, el día a día también brinda la posibilidad de conocer más al jugador, el pedirle el compromiso permanente con el club y la camisa, eso es fundamental. Ese día a día da la posibilidad de agregarle cosas al equipo y al jugador. Yo creo que hemos tenido una crianza en el fútbol colombiano, nos ha gustado jugar bien y ojalá bajo la posición de hacer un buen ánimo, ser recursivos y jugar largo.

En cuanto a su escuela, que es la colombiana, la cual ha traído dividendos al fútbol hondureño, ¿qué le dice a quienes se resisten a ella?

Yo respeto mucho eso y las opiniones, he caminado bastante en esto y he visto opinar a periodistas, colegas y dirigentes, lo tomo como una opinión respetable, crecemos en el medio e interpretamos el ambiente. Al final tendremos cosas importantes por mejorar, como todos los países y las escuelas, pero tenemos cosas muy positivas y somos trabajadores, intuitivos,entonces es lo que queremos entregar, no compararnos. Esto es de opiniones y todo el mundo puede opinar.

Llega a reemplazar a un entrenador que llevó a dos finales al equipo y le dio un título en un año, además cuya forma de jugar era agradable...

Seguir un camino bueno siempre será un compromiso, el profe (“Tato” García) ha dejado una huella importante, y cuando uno acepta es para tratar de hacerlo igual, buscando objetivos.

¿Jugará diferente la Máquina de Restrepo en relación a la del “Tato”?

No vamos a comparar, simplemente voy a hacer un trabajo y a mirar el día a día con los jugadores, para ver de qué manera enriquecemos el equipo para lograr los objetivos que es lo primordial.

¿Qué es lo primero que hará el lunes que dirija su primer entrenamiento?

Nosotros comenzaremos los trabajos inmediatamente; primero sabemos que no hay mucho tiempo, y creo que entrar en comunión rápida con el grupo va a ser fundamental, tenemos que comprometer primero al grupo humano. Lo segundo, marcar el trabajo de entrada, eso va a ser fundamental porque tenemos poquitos días.

En el entorno catedrático lo mínimo que esperan es jugar la final y ganarla...

Queremos llegar allá y vamos a trabajar para que el equipo siga siendo protagonista, porque sabemos que es Real España y cual es la exigencia, para que estemos de la mano en esa idea.

¿Se ha encargado de gestionar los refuerzos para el Clausura 18/19?

Normal, la dirigencia ha tenido opciones, por el lado mío también hay algunas insinuaciones, mirar el equipo será fundamental y esperamos tener en estos días noticias.

¿Qué diferencias se imagina entre Real España y Olimpia?

Yo creo que todos los trabajos son diferentes, porque sencillamente cambian las características de los jugadores, esa es una; luego uno, para montar su modelo de juego, tiene que interpretar la filosofía del club y el sentimiento de la afición, meterse a la historia de lo que ha sido. Todos los clubes se diferencian; aquí (en Real España) tenemos un equipo que siempre ha sido fuerte en casa y hace sentir su localía, intenta jugar bien y tiene su temperamento. Me parece que al final interpretar todo ese entorno hará que un club sea diferente a otro. Cada uno, dentro de su historia, ha tenido una identidad en el tiempo.

¿O sea que Carlos Restrepo solo le hará “retoques” a este Real España? Eso entendí en síntesis...

Lo que pasa es que si hay cosas buenas no hay que tocarlas, a lo bueno hay que darle continuidad. Todos tratamos de poner un poquito el sello y que cualquier movimiento que se haga o cambio sea tendiendo a que el equipo mejore.