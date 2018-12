Diego Vázquez tira al Olimpia: "Yo conservo el deber de la memoria"

Fiel a su estilo, con algunas frases de filosofía e invocando frases de sus compatriotas compositores argentinos, Charly García y Gustavo Cerati (Q.D.D.G.), Diego Vázquez, entrenador del Motagua, le recordó al Olimpia las ayudas arbitrales que recibieron en el pasado.

Usando palabras que pocos entenderán pero que encierran una verdad, Diego fue duro con su rival de este domingo y les pidió que no se rasguen las vestiduras cuando ellos fueron favorecidos por los de negro. Los invitó a jugar y dejar todo en el pasado.

Ver: LAS DOS EXPLOSIVAS FRASES DE MANUEL KEOSSEIÁN

Lo que está preparando: Estamos comenzando la semana con mucha emoción para levantarnos fuerte y llegar muy bien el domingo.

¿Ya tiene la copa asegurada? "Ya dimos un paso importante pero como dije la vez pasada, faltan 90 minutos que es muchísimo y tenemos que seguir siendo fuerte en Tegucigalpa como lo hemos sido todo el torneo, somos un equipo que tiene gol y lo seguiremos mostrando en los siete mil metros cuadrados".

Mantener el estilo de juego: "Sí. Por algo estamos aquí, por algo tenemos gol, siempre pasamos la semifinales 4-1, quedamos cinco puntos arriba del rival en la tabla, somos fuertes y vamos a enfrentar al rival como lo hemos venido haciendo".

La nota de protesta de Olimpia: No vi nada, vi poco, estuve leyendo de fútbol, con mis hijos, consumí poco".

Avala el pedido árbitros Internacionales: "Hay algo que aquí me enseñaron y es: Yo conservo el deber de la memoria. Y las contradicciones son malas, yo conservo el deber de la memoria. Las contradicciones son malas, yo escuché la semana pasada todo lo contrario. Nos satanizaron y se rasgaron las vestiduras, pero yo conservo el deber de la memoria, no amanecimos en Holanda, estamos en Honduras.

El entrenador del Olimpia, Manuel Keosseián, hizo ayer una conferencia de prensa para quejarse de los árbitros tras el primer partido de la final.

Las contradicciones de Olimpia: "La vez pasada dije una frase de Charly García, ahora tiré una de (Gustavo) Cerati, cruce el amor, yo cruzaré los dedos. ¿Han escuchado esa de Cerati?

Errores arbitrales del pasado: "Muchachos, a nosotros en la final pasada nos expulsaron un jugador (Henry Figueroa ante Marathón injustamente) y aguantamos 80 minutos y llegamos a los penales. Alianza de El Salvador clasificó ayer con dos hombres menos. Me parece que hicieron un buen partido, pudimos hacer tres o cuatro goles y las valoraciones en el campo son muy buenas y antes de la expulsión nosotros tuvimos una o dos claras y ellos cero. No quiero hablar sobre un tema clarísimo. ¿Te pegan un codazo en la cara y qué quieres que te cobren? ¿Landa? Es un jugador que ya expulsaron muchas veces, es dar o intentar dar. Ya no hablemos más, podemos hacer cuatro goles. Estoy claro que sí fuese al revés estarían llenas las páginas hablando de tácticas, dennos el mérito.