Diego Vázquez al Olimpia: "Les mando amor, mucho amor"

Muy relajado y enfocado en ganar la copa 16, el entrenador Diego Vázquez ha comparecido a una conferencia de prensa, como habitualmente lo hace los martes, para hablar de la final de vuelta contra Olimpia este domingo.

El argentino ha pedido a su afición que "explote el Nacional" y ha evitado referirse a la controversial conferencia de prensa que brindó su colega Manuel Keosseián donde reclamó la presión arbitral que Diego había puesto sobre Héctor Rodríguez en una reunión que sostuvieron en la semana.

Eso sí, Diego ironizó en algunos momentos y afirma que les manda "mucho amor" a los olimpistas previo a este partido.

"No vi nada (de la conferencia), no he consumido nada, les mando amor, les mandamos amor", dijo y luego agregó: "Yo hablo de Motagua, hicimos un buen torneo, desarrollamos buen fútbol y el domingo tuvimos amplitud, dimos profundidad al juego, muchos toques de gol, pero nos faltó serenidad para definir y así el partido quedaba 4-0", reflexionó.

Al ser consultado nuevamente sobre la polémica de Manolo y la petición de árbitros extranjeros, Vázquez en medio de sonrisas dijo: "Say no more (no digas más), la contradicción humana, mandamos amor, mucho amor, pero conservo el deber la memoria ¿se entiende eso? Sino vamos al diccionario", repitió.

A la afición le dice: "Que exploten el Nacional, que sea una fiesta de azul, que vayan todos de azul y que nos apoyen y trasladen esa energía positiva, los necesitamos ahora más que nunca para poder culminar esto bien".

¿DOMADOR DE ANIMALES SALVAJES?

La "Barbie" también dejó un mensaje entre líneas a los albos: "Hasta que los animales salvajes no tengan sus propios historiadores, siempre la historia glorificará a los cazadores", expresó.

Luego agregó: "Visualizo imágenes y sensaciones positivas, pero debemos trabajar muy bien en la semana, respetamos al rival como lo hemos hecho siempre y esperamos culminar bien y festejando".

EL RECLAMO A LA PRENSA DEPORTIVA

El entrenador argentino también tuvo un reclamo a los periodistas presentes porque considera que en muchas ocasiones no le dan el mérito que merece en su trabajo táctico ya que siempre hay otros temas más relevantes que el futbolístico.

"Pero hablemos de fútbol, pudimos haber hecho cuatro goles y no nos dieron mérito tácticamente, nadie. Les puedo asegurar que si fuese al revés las páginas estarían llenas hablando de táctica de esto y lo otro. Por favor, denme el mérito y también a los jugadores en la parte deportiva".

Y agregó: "Siempre nos buscan una cosa o la otra, denme el mérito, muy poco hablan de cómo jugamos, hace cinco años estamos jugando finales y siempre lo minimizan por una cosa o la otra, hablemos bien de fútbol, yo vi muchas imágenes del partido de un solo episodio y muy poco del partido en general".