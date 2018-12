Carlos Will Mejía sobre la final: "Un gol y que empiece el tembleque"

En el campamento del Olimpia no se quedan cayados y sigue solicitando para el juego de vuelta exista transparencia en el arbitraje y aseguran que en la ida pasaron cosas extraña en su contra. Carlos Will Mejía fue uno de los que dejó claro su postura.

"Esas ya son decisiones de junta directiva, uno debe de saber cuales son sus limitaciones y nosotros solo estamos para resolver lo que se nos imponga dentro del rectángulo de juego. Es la directiva la que está tomando esas cartas en el asunto", indicó Mejía.

Sobre las palabras que dijo sobre Pedro Atala. "Fue un momento de calentura del partido, pero ha de estar alegre, es un directivo del equipo, presidente club, una persona que invierte mucho. Por eso fueron mis palabras, no fue en harás de ofender en ningún momento a Pedro, respeto que tengo por él y por su institución que es grande".

El pensamiento está en la remontada. "Solo quedan 90 minutos, tenemos que tratar de revertir eso, hay que ser inteligentes para jugar. Esperemos Melvin, es una persona capaz, y que no se deje impresionar, ya que ocurren cosas extrañas dentro de la cancha y uno como jugador magnifica la jugadas, una falta. Hay jugador que los soplan y se revuelcan como que les han pegado un balazo. Ya uno lo ha hecho en su momento y creo que eso va en contra del espectáculo y del fair play".

Mejía asegura que en el fútbol existe mucho jugador mañoso. "En todos los equipos hay, tenemos podría decir porque algunas veces tratamos de confundir al árbitro y el domingo Olimpia y Motagua deberían dar espectáculo que es lo que quieren ver".

Ante los comentarios que los jugadores de Olimpia no merecen portar esa camisa. "Cada quien tiene su opinión y es respetable, el aficionado es importante en el engranaje del fútbol, es el que paga una entrada y hace que este fútbol florezca".

Y es que el volante cree que lo que hace Olimpia no es un campaña. "No es presión para los árbitros, para nada, sino que hagan su trabajo nada más. El domingo hubo cosas anormales y que se dejaron de pintar. Un penal claro a favor de nosotros, el línea miró el codazo y no miró el penal, entonces va ver una o no va ver ninguna".

Al ser consultado sobre una supuesta línea de los árbitros para afectar al Olimpia. "No sé si para afectar. Yo estaba en la banca cuando expulsaron a Paz y el línea uno fue el que le habló al árbitro y le dijo sácale la otra. Si el mismo que le dijo sácale la otra no le dice al árbitro que fue mano, entonces la cosa está rara".

Will Mejía reconoce que. "Creo que no supimos asimilar el quedar con uno menos y en el partido ante el Real España quedamos con uno menos y supimos afrontar. Creo que aquí nos golpeó anímicamente la expulsión que otra cosa. Una final con un rival de igual a igual, es imperdonable quedar con uno menos".

Y sobre la adversidad en el resultado. "Creo que el resultado es el más traicionero, meten un gol y empiece el tembleque. Temblaríamos también nosotros si tuviéramos dos de ventaja y nos meten uno. Es un resultado difícil de manejar, ya que si te anotan un gol comienza en el nerviosismo y por ahí te anotan el segundo y se te fue la noche. Es una gran ventaja que llevan ellos, es una losa pesada. No podría decir que no es irremontable", finalizó.