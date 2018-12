Edwin Pavón sobre acusación de actos de corrupción: "El proyecto sí se hizo y está liquidado"

El entrenador hondureño y exdiputado del Congreso Nacional Edwin Pavón, dio la cara y habló sobre el requerimiento fiscal presentada por la Maccih por malversación de caudales públicos en nuevo caso de corrupción llamado "Arca Abierta".

Pavón, dice que los abogados en esta instancias recomiendan mantener un perfil bajo, pero al ver que sus compañeros han hablado decidió también hacerlo.

"Creo que uno debe dar la cara, no tanto para insistir que uno es inocente, que esto y lo otro. Dar la cara porque así como cuando lo entrevistan para elevarle la figura, por qué cuando hay puntos negros y estas situaciones uno no lo hace", inició contando en entrevista a HCH.

El extécnico de la Selección de Honduras revela que las pesquisas iniciaron al inicios de 2018 y que acudieron al Ministerio Público (MP) para saber de qué se les investigaba. Pero no recibieron respuesta.

"Fue en febrero donde nos dimos cuenta, por accidente, que estábamos siendo investigados. Al día siguiente nombramos un abogado que fue al Ministerio y les dijo, aquí están estas personas que se dieron cuenta que están siendo investigados, ellos dijeron que no era cierto, que no había ninguna investigación".

Y agregó: "Se regresó de nuevo y un agente dijo que se estaba investigando, pero no nos iban a decir. El abogado les dijo que estábamos dispuestos a ir para que nos hicieran las preguntas, poner a disposición cuentas, bienes, pero dijeron que no había necesidad, hubo secretividad y una reserva. Toda una tontera que no tiene razón de ser, porque hay un principio que está por encima; el derecho a la defensa. Para poderse defender, usted debe saber de qué se le está investigando, no era ni siquiera una acusación todavía y dijeron que no. Agotamos todos el aspecto administrativo dentro del MP y no nos pararon bola, como se dice vulgarmente".

Dice que pruebas que el proyecto fue liquidado

Edwin Pavón aparece en listado de 21 disputados y exdiputados acusados de malversar al menos 21.1 millones en perjuicio del Estados de Honduras a través de la asociación "Planeta Verde".

"Nosotros tenemos constancias y oficios de Finanzas y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de que el proyecto lo liquidamos. Está liquidado. Entonces hay preguntas que sobran. Ahora ¿Cuál es el verdadero problema? Algunas ONG son serias, otras no. Planeta Verde tuvo un problema interno y el testigo que ellos tienen fue el que se robó bastante dinero y se pelearon entre ellos. Eso lo cerraron. Yo incluso fui 20 veces a sus oficinas a que me dieran copia de la liquidación. Pude conseguir una parte, con fotos y todo".

"En pocas palabras, el proyecto sí se hizo y está liquidado. A menos que el mismo Finanzas y TSC no sean entes calificados o que la UFECIC (Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción) y MACCIH se hayan eregido ahora con poderes por encima de ellos".