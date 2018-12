El arte de la guerra aplicada a la final del fútbol hondureño

DIEZ

La partida está parcialmente ganada por los estrategas azules. Esto significa que a alguien le está faltando pensamiento estratégico y sus piezas lo están ignorando, mientras que a otro le está resultando el mismo.



Sun Tzu escribió hace más de 2,500 años el tratado filosófico acerca de estrategia, más vigente y aplicable a nuestros días.



Recorramos juntos los 10 pecados o aciertos de cada actor en el conflicto entre Olimpia y Motagua "por el arbitraje" del partido de ida de la gran final del fútbol hondureño.



Hecho 1: “Los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra. Mientras que los guerreros derrotados van a la guerra y tratan de ganarla”

Los azules dieron un golpe antes de entrar al campo de juego, mal visto por muchos, un comunicado bajo, de acuerdo, pero al final con frutos y no directamente arbitrales, pero sí, desestabilizador de la sensatez y claridad del contrincante.

ACIERTO: Punto para la M





Hecho 2: “Si envías refuerzo en todas la partes serás débil”

Los albos refuerzan zaga, línea de 3 buscando cubrir todo el ancho del área y carrileros siempre en modo defensivo en una barrera impenetrable a la estrategia del cabeceo en el centro del área, repasada y probada en efectividad por los azules.

ACIERTO: Punto para el Albo



Hecho 3: "Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, en 100 batallas, no te ganaran"

Piezas en la muralla conformada por esa alineación de los albos, altamente volatilizables, aplicar un poco de comburente hace estallar al jugador. El hombre más provocador en ataque comienza a incomodar al objetivo más débil emocionalmente de la defensa.

ACIERTO: Punto para la M



Hecho 4: "Reflexiona deliberadamente antes de hacer un movimiento" y "Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar donde vayas"

Jugador caliente, busca el roce, ya con amarilla y en cuerda floja, falta de inteligencia en uno, se compensa con astucia del otro. Vergonzosas ambas acciones; el intento de golpe, como el drama, de acuerdo. Resultado expulsión y desarme de la estrategia inicial.

PECADO. Punto para la M.



Hecho 5: "Ganará quien sepa cuando luchar y cuando no"

El DT azul no manda a sus hombres apresuradamente al ataque, espera al reacomodo del DT blanco. No se observa superioridad numérica de los azules, por el momento.

ACIERTO: Punto para M



Hecho 6: "La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia" y "La calidad de la decisión es como la redada a buen tiempo de un halcón, lo que le permite atacar y destruir a su víctima"

Los azules con un jugador más van al ataque como lo saben hacer, consiguen dos goles y busca sepultar con el tercero, mismo que no llegó.

ACIERTO: Punto para la M



Hecho 6: "Si tu oponente posee un temperamento colérico, procura irritarlo. Finge ser débil, para que se vuelva arrogante"

El DT blanco en conferencia de prensa cae en la arrogancia, se muestra desesperado e irritado enviando un mensaje entre líneas de no saber manejar la situación, mientras El DT azul da declaraciones que pasan desapercibidas. Incluso envía “amor”.

PECADO. Punto para la M



Hecho 7: "No te sitúes río abajo. No camines en contra de la corriente, ni en contra del viento"

Conferencia de prensa repentina en la que el mensaje sigue siendo de oponente inferior, victimizándose, mismo que no contribuye al refuerzo anímico que la afición ya está proliferando, el sí Cr3-O queda en una falacia, no parece creerlo la voz de mando en el plantel, lo dice con sus gestos.

PECADO. Punto para la M



Hecho 8: "Triunfa el que elabora una táctica para conseguirlo, aprovecha su oportunidad, acepta sus debilidades y reconoce sus fortalezas"

La capacidad de autocrítica es el primer paso para la mejora continua, en vez de tomar este camino, Los albos buscan una intervención arbitral internacional y un visor arbitral, al menos esto es lo que comunican a las audiencias.

PECADO. Punto para la M





Hecho 9: "Estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota"

La plantilla blanca debe concentrarse en trabajar la táctica que no ha traído ni una sola victoria y que no responde a la estrategia en el campo de juego desde que llegó su nuevo DT, y dejar las tácticas fuera del campo, que les colocan un peldaño abajo de la situación.



Hecho 10:

Albos:

"Cualquiera que tenga forma puede ser definido, y cualquiera que pueda ser definido puede ser vencido"



Azules:

"La victoria generalmente va al ejército que tiene oficiales y hombres mejor entrenados"



El acierto o pecado definitivo, aún está por verse.

¿Quién será el estratega campeón?

