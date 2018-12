Omar Elvir a Keosseián: "Que sea nuestra familia la que nos felicite"

La tranquilidad y el positivismo reinan en Motagua. Los jugadores han decidido no entrar en controversia y dedicarse a jugar. Omar Elvir uno de los capitanes del Azul, reconoció que no han ganado nada y que nadie debe sentirse campeón sin antes jugar la segunda final.

"Ya estamos a pocos días de jugar el partido más decisivo de la temporada y las sensaciones son muy positivas, lógicamente falta la parte más dura y para ello nos vamos a preparar para estar a la altura del compromiso. Nadie se siente campeón", inicia diciendo.

El Burrito cree que se está hablando más del arbitraje que del buen juego que hizo Motagua en la cancha. "Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, cuando se nos den las ventajas hay que aprovecharlas y cualquier equipo al que se le dan ventajas las aprovecha y más en una final. Nosotros estamos tranquilos porque hicimos bien las cosas".

Elvir aclaró que Motagua no piensa meterse atrás y defender el marcador que de momento les favorece, como equipo grande buscan ampliar el resultado.

"Seremos un equipo agresivo con hambre de victoria, sabemos que estos partidos se juegan a muerte y nosotros no vamos a bajar la intensidad. La mejor manera de sacarle provecho a nuestra ventaja (2-0) es jugando a full. Motagua está con la mentalidad de salir a proponer. El error más grave que podríamos cometer es entrar al campo a proteger el marcador que no es definitivo. Vamos a jugar de igual manera que el partido pasado".

"El Burrito" espera a un León atacando con todas sus armas. "Es lógico, ellos van a salir a buscar el partido porque tienen la necesidad de igualar el marcador global. En estos partidos hay que ser muy inteligentes, manejar los tiempos. Apostaremos a nuestras virtudes" determinó.

En cuando al conformismo que puede haber en ese segundo encuentro resaltó que "Nosotros como equipo que propone seguiremos con esa idea de juego. Queremos anotar primero y luego tener el control total del partido. Hay un rival que cuenta, tiene virtudes y trataremos de neutralizarlo".

Manolo Keosseián no reconoce la victoria del azul y dijo que no los felicita, Elvir opinó que: "Cada quien es libre de opinar lo que quiera, si el profe no nos quiere felicitar por el triunfo allá él. Con el hecho de que sea nuestra familia o nuestros aficionados los que nos feliciten creo que con eso es suficiente".