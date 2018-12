Petición arbitral del Olimpia para la Gran Final sería rechazada

Luego de finalizado el partido de ida de la gran final y sentirse afectados por el accionar del árbitro central Héctor Rodríguez, en la expulsión del defensor Jonathan Paz, la directiva del Olimpia, por medio de un comunicado, adelantó que pediría el intercambio de árbitros a la Comisión Normalizadora de la Fenafuth.

Para este partido de vuelta, la Comisión Nacional de Arbitraje nombró al silbante Melvin Matamoros, pero el Olimpia no está de acuerdo que este encuentro lo dirija un réferi nacional y por eso piden que lo haga un extranjero.

Debido a esta situación, Diario DIEZ indagó ante este órgano y se confirmó que todavía no se había hecho oficial por escrito dicha petición. A falta de cinco días para que se ponga en marcha el juego de vuelta de la gran final, la solicitud del Olimpia no estaría dando los resultados esperados.

Y es que para que esta petición tenga efecto, debe haber existido un acuerdo mutuo con otra federación de fútbol y además con un tiempo antes de que se inicien las etapas finales del campeonato.

¿Cómo se solicita el cambio?

Según pudo explicar Amílcar Burgos, instructor FIFA, para que un intercambio entre dos federaciones se lleve a cabo. “Hay un tiempo prudencial que debe ser un mes antes y que debe haber una causa, una razón fuerte de por qué se están pidiendo árbitros de afuera y que exista una marcada negligencia de parte de los árbitros nacionales y eso se lo deben justificar a la federación”.

Está claro que el único que puede dar el visto bueno es la Fenafuth. “Para una autorización de árbitros de afuera, solo la Federación es la única que debe decidir si el arbitraje está tan malo que no pueden dirigir en uno u otro juego. No es una decisión de así nomás, debe haber un estudio, porque si no, se puede llegar a una anarquía en un caso de estos”.

Y en cuanto al papel que juega la Comisión de Arbitraje de Honduras ante este tipo de peticiones de los equipos de la Liga Nacional que se sientan afectados por los silbantes.

“La postura de la Comisión debería valer, pero no sé cómo está en esta caso con la Federación, pero lo que se ha manejado en tiempos anteriores es que se le pide un informe a la Comisión de Árbitros y que le justifique la razón de los nombramientos y luego la Fenafuth aprueba o desaprueba una situación en base al informe técnico”.

En las experiencias anteriores en donde los equipos han tenido un visto bueno de la Fenafuth para intercambio de árbitros, “lo que ha habido es una libre contratación después de la autorización que dé la Federación y solicitarle a la Uncaf una cuarteta y ellos dirán la nacionalidad”.

Los directivos de Olimpia se han pronunciado no solo por medio del entrenador y un comunicado, sino que en sus redes sociales. Rafael Villeda, vicepresidente del club, destacó en uno de sus mensajes los argumentos por los cuales se vieron afectados.

“Olimpistas, sin duda que el resultado de ayer (domingo) no era lo que esperábamos. Hasta el minuto 30 del primer tiempo era un partido disputado por ambos equipos, después fue otro. La primera amarilla a Jonathan (Paz) fue incorrecta, el video es claro, la falta la cometió Castillo”, fue el primero de tres mensajes que escribió.

La afición aprueba árbitros extranjeros

Ante esta postura del equipo merengue de querer silbantes extranjeros, Diario DIEZ hizo una encuentra en sus redes sociales para conocer qué piensa la gente de esta petición.

Un total de 443 personas votaron al término de las 7:00 de la noche, donde un porcentaje del 52% son del pensamiento que sí se debería contar con la presencia de árbitros extranjeros y de esa manera evitar polémicas.

Mientras que un 48% considera que no, que es una locura del Olimpia de querer traer una cuarteta internacional si están los hondureños.

Intercambio de árbitros

Clausura 2004-2005,

Segunda Vuelta

23 abril 2005:

Hialeah, Miami: Real España 1 Marathón 1



árbitro Central: Joe Karosio (Estados Unidos)

Nunca se supo los otros 3 árbitros.

Clausura 2004-2005,

Gran Final

29 mayo 2005:

Tegucigalpa: Olimpia 2 Marathón 1



árbitro Central: Carlos Batres (Guatemala)

Asistente 1: Francisco Ortiz (Guatemala)

Asistente 2: Rodolfo González (Guatemala)

Cuarto árbitro: Elmar Rodas (Guatemala)

Apertura 2006-2007,

Primera Vuelta

26 septiembre 2006:

Estadio Morazán: Real España 0 Olimpia 0

árbitro Central: Edgar Durán (Costa Rica)

Asistente 1: Luis Román (Costa Rica)

Asistente 2: Osvaldo Luna (Costa Rica)

Cuarto árbitro: Evaristo Soriano (Honduras)

Apertura 2006-2007,

Segunda Vuelta

28 octubre 2006:

Tegucigalpa: Olimpia 1 Real España 0

árbitro central: Edgar Rodríguez (Costa Rica)

Asistente 1: Luis Román (Costa Rica)

Asistente 2: Alejandro Azofeifa (Costa Rica)

Cuarto árbitro: Ricardo Zelaya (Honduras)

Apertura 2006-2007,

Segunda Vuelta

11 noviembre 2006:

Estadio Morazán: Marathón 2 Olimpia 3



árbitro central: Elmar Rodas (Guatemala)

Asistente 1: Armando Yat (Guatemala)

Asistente 2: César Ruano (Guatemala)

Cuarto árbitro: óscar Bardales (Honduras)