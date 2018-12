Escándalo: Rocío Oliva echa a Diego Maradona de la casa que le regaló

Diego Maradona está sufriendo la ruptura en su relación amorosa con su pareja Rocío Oliva, una rubia de 28 años y que es 30 años menor que el astro argentino.

Según publican medios argentinos, Oliva tendría una nueva pareja y le ha pedido a Diego que abandone la casa que él mismo le había regalado.

"Escándalo entre Diego Maradona y Oliva. El ex futbolista fue echado de la casa que le regaló a Rocío en Bella Vista. El ex Diez no se quiere ir. La relación de ellos está terminada Rompieron el compromiso. No va más!", anunció Pecoraro en Todas las tardes (El Nueve, lunes a viernes a las 16).

"El ex futbolista campeón del mundo en el 86 fue expulsado de la casa que regaló a Rocío en Bella Vista.O

Según anunciaron en Argentina, la crisis entre es de forma definitiva y no habrá reconciliación, Oliva no regresará a México para seguir acompañando a Maradona como entrenador de Dorados de Sinaloa y ha tomado la decisión de quedarse en Argentina.

Uno de los motivos de su ruptura fue la participación de Rocío Oliva en el ciclo Redes (ESPN), en donde respondió afirmativamente a la pregunta de si estaba soltera. "Esto a Diego lo enardeció. Y el fin de semana la situación estuvo muy caliente en esa casa", contó Pecoraro.

Sin embargo esta separación traería algunas consecuencias legales entre Diego Maradona y la rubia, pues el argentino disputaría la casa que le regaló en una exclusiva zona de Buenos Aires llamada Bella Vista, actualmente en ese hogar viven los padres y el hermano de Rocío.

Rocio Oliva es una ex futbolista que jugó durante años en Argentina.

Además en el programa argentino Intrusos, Angie Balbiani, una de las panelistas reveló al aire que Rocío Oliva tendría una nueva pareja. Una situación que el entrenador -según informó la panelista- aceptaría resignado, llevando adelante incluso algo así como "una pareja abierta".