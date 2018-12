"Tato" a Vargas: "Un poco de envidia me debe tener o quiere venir a Real España"

Día movidito en el aeropuerto de San Pedro Sula. La llegada de Robert Lima para dirigir al Juticalpa FC contrastó con la partida de su gran amigo y ex compañero del Peñarol uruguayo, Martín "Tato" García, luego de decirle adiós a Real España.

El "Tato" se fue con un sentimiento de tranquilidad por sentirse con el deber hecho. Entre las frases que dejó en la terminal aérea destacan un par de dardos para el argentino Héctor Vargas, con quien tuvo una relación tirante en su estancia en suelo catracho.

Ver: ASÍ EL ENCUENTRO DE TATO GARCÍA Y ROBERT LIMA

"Nos vamos con la seguridad, y sobre todo la tranquilidad emocional, de que tomamos una buena decisión; hoy estoy más convencido que nunca de que la decisión es la correcta, y dejamos muchas cosas buenas en el club para el entrenador que venga, mucho aprendizaje como cuerpo técnico porque somos uno joven", resaltó el DT de 42 años, quien añadió que "más allá de darle la ansiada 12 a Real España internamente hemos dejado otras cosas positivas como generar una identidad de juego y sentido de pertenencia de los cipotes".

Consultado sobre los motivos que le llevaron a dar un paso al costado en la Máquina, García se limitó a decir que "a cada instante van surgiendo cosas, hoy puedo decir que me voy con una bronca extra, pero son cosas que han pasado y ojalá le sirva a Real España para enterarse de las cosas que tiene que mejorar y cambiar, porque es una gran institución".

El Uruguayo Martín "Tato" García cuando salía del país se encontró con el DT colombiano, Horacio Londoño.

Sus desencuentros con Héctor Vargas, entrenador argentino de Marathón, no podían faltar entre los cuestionamientos hacia el charrúa, a lo cual respondió con contundencia que "ese señor tiene un problema serio, le deseo lo mejor, seguramente no ha de estar contento con él mismo, debe tener un resentimiento interno importante", esgrimió. En ´época navideña, eso sí, aprovechó para decirle que "le deseo lo mejor a él y a su familia, tengo entendido que tiene un problemita familiar y de parte mía, de corazón, desearle lo mejor porque uno tiene familia e hijos".

Ya volviendo a lo futbolístico, que dejó de ser tema de conversación en las innumerables polémicas con el pampero, el ex timonel aurinegro indicó que "a veces, capaz, se busca un ida y vuelta para generar algo en el fútbol, que con eso estoy de acuerdo, fui futbolista toda la vida, salí campeón en todos lados, soy un ganador nato, entonces lo comparto... después no comparto otras cosas, jamás generé un ida y vuelta con ningún entrenador, los respeto a todos, me podrá gustar su manera de jugar o no, pero lo que te puedo decir es que de cuatro instancias en tres lo tiré para afuera, así que un poco envidia me debe tener, o capaz que tiene ganas de venir a Real España. Había veces que me causaba gracia él, pero sinceramente le deseo lo mejor", atizó.

Su futuro y la final de Honduras

¿Cómo se ve en 2019? Martín García expresó que "ojalá con trabajo, por ahora no hay nada, la idea es viajar y pasar la fiesta con la familia, tengo tres hijos y a dos de ellos hace unos meses que no los veo, y bueno, estar cerquita del teléfono esperando que suena porque es la realidad que a nadie le gusta estar sin trabajo".

En torno a ofertas. comentó que "hemos tenido alguna conversación de otros países, tuve una llamada de Paraguay y otra de Uruguay pero nada concreto". En Honduras fue preguntado por si dirigiría a Olimpia y fue tajante: "Eso lo están diciendo ustedes, yo jamás diría nada, hoy hay un entrenador -Manuel Keosseián-, Olimpia tiene una final por delante, es un equipo muy grande igual que Motagua, y disfrutaremos la final en Uruguay con un matecito para ver cuál de los dos se queda con la copa, pero no está bien que subestimen a Olimpia porque tiene un gran plantel y cuerpo técnico".

Los extécnicos del Real España, Martín García, Rafael Cánovas y el preparador físico, Rodrigo Castro que no seguirán en la Máquina. Foto Neptalí Romero

Más del "Tato"...

Real España: "Desearles lo mejor, que apoyen a un gran entrenador que viene, con un currículo importante, gente de fútbol que ha trabajado mucho en selecciones menores de Colombia".

Hinchas aurinegros: "La gente del España que lo apoye y respete, ojalá Real España pueda lograr alguna copa más".

Sensaciones: "Nosotros tratamos siempre de ser de la misma manera, como somoS con el periodismo somos con los futbolistas y los empleados del club, no tenemos doble cara y discurso".

Gran final: "Motagua saldrá con el cuchillo entre los dientes porque no va a regalar nada, mi futuro Dios lo dirá, de parte mía ya dije lo que dije".

Futuro en Honduras: "Jamás hablaría de un equipo, primero por un colega y después porque es un gran amigo Manolo (Keosseián)".

Motivos: "Por un montón de coSas que, lo vuelvo a decir, la gente que lo tiene que saber ya lo sabe, ayer a última hora se suma otra más a la lista, que la verdad nos dolió".

País: "Más allá de que a la gente podría gustarle o no la manera de jugar de Real España o su falta de gol, a mí en todos lados me han hecho saber el cariño siempre, gente de Real España, Marathón y Olimpia, y esas son las cosas lindas del fútbol".