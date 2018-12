Manuel Keosseián: "Vamos a apostar por cosas que van más allá del funcionamiento que Olimpia ha padecido"

Manuel Keosseián está metido de lleno en la Gran Final ante Motagua y le pide al Ciclón que no se sienta campeón porque "enfrente tiene al Olimpia".

"En Honduras hay cosas que parece que son determinantes. 2-0 en el primer partido y ya se es campeón. En ninguna parte del mundo pasa esto", dijo en entrevista a Radio América.

Y agregó: "Nosotros vamos a empezar el juego perdiendo 2-0 con 90 minutos más los descuentos. No es una cosa que ya está, tampoco que el equipo que va ganando que ya se sienta campeón. Enfrente tiene a Olimpia. Es distinto tener enfrente a equipos con pocos campeonatos ganados. Pero con la historia que tiene este club es diferente".

Manolo ve el encuentro del domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa con normalidad.

"Para mí es un partido normal, 2-0 vamos perdiendo y tenemos que ganarlo. Cuando se termine se verá".

Explica cómo debe jugar su equipo para dar la vuelta al marcador adverso.

"Con juego y actitud se debe revertir. En esta segunda final voy a apostar algunas cosas que para mi entender son necesarias para este juego, que van más allá del funcionamiento que Olimpia ha padecido a lo largo del campeonato".

Habla del ambiente, entorno y la prensa de la capital para este encuentro.

"Es lo que hay que tratar de cambiar, que no le afecte a los jugadores lo que pasa afuera, siempre y cuando sea todo dentro de las reglas legales y normales. No como pasó el partido anterior donde hubo una presión grandísima al árbitro. Si es normal, no me molesta jugar con más gente de Motagua, al contrario, es motivante. Lo que sí es que hay que hacer juego limpio", cerró.