Chelato Uclés: “Don Rafael Ferrari me consideraba como un amigo, eso nunca lo olvido”

Sin duda alguna que uno de los personas que más convivió y compartió con Rafael Ferrari (QDDG) es José de la Paz Herrera.

El ahora técnico retirado no ocultó el cariño y ciertas vivencias que tuvo con él en las diversas oportunidades que dirigió a Olimpia.

Uclés aseguró que Ferrari es comparable con dirigentes de talla mundial y que en Centroamérica no hubo nadie como él.

Rafael Ferrari saliendo del hospital donde staba interno Chelato hace unos años con un problema de diabtes.





"Entre los éxitos de todos los presidentes en el mundo él figuraba a la par de presidentes de Santiago Bernabéu en el Real Madrid, la familia Agnelli en Italia y ya en título totales él le ganaba a ellos, de Centroamérica estaba lejos de todos los presidentes. Fue un presidente generoso y solo mire que despidió a jugadores de otros clubes como "Pecho de Águila" Zelaya y otros, ningún directivo tuvo esa clase de gestos".

Seguidamente, el ex técnico de la selección nacional mencionó que él quedó en deuda con Don Rafael pues hizo algo que evitó que le cortaran la pierna. "Estoy muy agradecido con él porque me ayudó con dinero cuando fui a Costa Rica, sino estuviera con la pierna cortada, con él nadie tenía rencores y recuerdo que él a mí me consideró como un amigo, yo tengo una foto exclusiva con él y hay mucha gente que le debe favores y no solo por la Teletón".

Y para concluir, Uclés dejó en claro que dirigentes como él ya casi no hay y no habrá en Honduras por la calidad de persona que siempre fue él.







"Es difícil que haya una persona como él y recuerdo que nunca multó a los jugadores, siempre mantenía el orden y el buen ambiente entre los técnicos y jugadores. Me acuerdo en el 92-93 que muchos directivos me atacaron y en una sesión yo me fui, luego él me buscó y me pidió disculpas por lo sucedido. Yo tuve una buena relación y un acercamiento pare llegar y platicar y me atendía porque me dijo que me consideraba y pensaba que yo era un amigo, eso yo nunca lo olvido", terminó el ex técnico nacional.