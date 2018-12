Rueda a Rafael Ferrari: ''Gracias por esa oportunidad que me dio en mi vida''

El entrendor colombiano Reinaldo Rueda se pronunció tras el sensible fallecimiento de Rafael Ferrari, quien murió este miércoles producto a un infarto.

El cafetero mantuvo un vínculo muy cercano con Ferrari, ya que durante su estancia como técnico de la selección hondureña, el empresario era el Presidende de la Comisión de Selecciones y fue él mismo quien presentó a Rueda como nuevo timonel de la 'H'.

Rueda asegura que Ferrari lo mantuvo en el cargo cuando estuvo a punto de abandonar el proyecto y lo señaló como un líder y un gran ser humano.

''Un saludo para todo el pueblo hondureño, para la familia de Ferrari y para el Olimpia. Don Rafael Ferrari era un gran ser humano, un extraordiario dirgente, marcó todo una historia en Honduras por su liderzago, por esa calidad humana'', comenzó diciendo Rueda en una entrevista con Fútbol a Fondo.

''A nosotros como cuerpo técnico nos dio una gran oportunidad de poder tomar ese proyecto (Selección de Honduras) que él mismo lo estaba liderando y nos marcó en todos los aspectos de la vida. Mi gratitud, afecto y admiración por ese gran ser humano. Gracias Don Rafa por esa oportunidad que me dio en mi vida profesional; lamentamos la pérdida de un gran líder'', añadió.

El colombiano asegura que hubo momentos críticos cuando tomó el cargo de la selección hondureña, pero que Ferrari siempre lo respaldó.

''Tuvimos momentos difíciles durante la Copa Oro cuando quedamos eliminados ante Guadalupe, esa selección ni siquiera estaba asociada a Concacaf y fue un momento donde pude abortar el proyecto'', revela el ahora entrenador de Chile.

Sin embargo, Rueda confiesa que Ferrari le brindó todo el apoyo a pesar de esa dura eliminación.

''Esa noche que regresamos a Honduras, Don Rafa me reunió para analizar la situación de esa participación en esa Copa Oro y él con toda esa sabiduria me dijo unas palabras que me alentaban a seguir y asimilar el momento. Me dijo que ibamos a enderezar el camino para la elminatoria de Sudáfrica, fue un momento importante para nosotros y en especial para mí'', cerró.