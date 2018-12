Copán Álvarez recuerda el día que Rafael Ferrari le tiró el micrófono

Aunque no tuvo una relación tan continua con Rafael Ferrari, Copán Álvarez, periodista hondureño, lamentó este lunes el deceso del empresario quien murió el miércoles mientras viajaba en un avión de Tegucigalpa a Miami.

Álvarez en el programa 'Las Mañanas del Cinco' quiso confesar dos anécdotas que vivió con Rafael Ferrari, aunque acepta que en la primera terminó muy molesto y de paso Salvador Nasralla también le llamó la atención.

ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE FERRARI EN EL AVIÓN

"Recuerdo que Chelato dirigía al Olimpia, tenía un equipazo y don Rafael tenía un casa en Valle de Ángeles, entonces recuerdo que me mandaron a cubrir el almuerzo que él ofrecía a los jugadores previo a la final con Motagua", comienza relatando el ahora periodista de Telemundo.

"Entonces voy a reportear, terminaron de comer y Ferrari se para en medio de todo el equipo y comienza a hablar, entonces yo me acercó con el micrófono y él con la mano me tira el micrónofo y me dijo 'no, ahora no, esto es privado' y yo no sabía porque a mí solo me avisaron que iba a hablar el presidente y me lo tiró, en ese momento me molesté y Salvador Nasralla luego me pregunto por la entrevista y le conté, al final me llevé la ahuevada de Ferrari y la regañada de Salvador", dijo entre risas.

LA OTRA ANÉCDOTA DE COPÁN, ESTA VEZ HIZO LLORAR DE LA RISA FERRARI