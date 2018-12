Wilmer Crisanto: "Queremos dar un golpe de autoridad"

El defensor Wilmer Crisanto no se esconde y asegura que ante el Olimpia en la gran final saldrán en busca de un triunfo y no serán defensivos pese a tener una ventaja de dos goles ante los blancos.

"Por allí Olimpia tiene que tener cuidado porque tiene dos goles en contra y nosotros no jugaremos atrás, Motagua tiene jugadores para encarar cualquier encuentro y esté no será la excepción", dijo Wilmer Crisanto.

La mentalidad de los futbolistas azules es positiva y quieren volver a ganar para que nadie siga cuestionando su buen juego contra los merengues.

"Hemos trabajado muy bien como si el partido estuviera cero a cero, el objetivo del equipo es ganar también este encuentro, lo que pasó no fue secuencia de una expulsión o cualquier otra cosa, por eso saldremos a buscar el triunfo", comentó Crisanto.

Y agregó: "Queremos dar un golpe de autoridad que es lo que cuenta porque se han hablado tantas cosas, pero no nos vamos a volver locos, pero saldremos en busca de un resultado positivo".

Sobre las declaraciones de Carlos Will Mejía aseguró. "A Will uno lo respeta, la calidad que tiene es muy buena, pero también habló de ellos que si nosotros metemos gol también temblaran ellos y no se equivocó".

El experimentado defensor lamenta que se critique mucho el triunfo de las águilas que los tiene muy cerca de conquistar su título número 16 de toda la historia del Motagua.

"Hoy en día nos sentimos más seguros que nunca por todo lo que hemos jugado en estas instancias, tanto se habla que hemos llegado y no hemos ganado, pero no es fácil llegar y mantenerse, no nos han valorado eso, nadie nos ha regalado nada, las experiencia que nos han dejado las otras finales nos han servido para esta", cerró.