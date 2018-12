La anécdota que Salvador Nasralla nunca había contado de Rafael Ferrari

El director de deportes de Televicentro, Salvador Nasralla, lamentó este jueves la muerte de José Rafael Ferrari, presidente de la cadena televisiva y también del club Olimpia.

En una comparecencia en el programa 'Las Mañanas del Cinco', Nasralla contó algunas curiosidades de su relación con Ferrari y la primera de ellas fue el día que lo conoció en 1977.

"Cuando regresé de estudiar de Chile en 1977 vine a ofrecer mis servicios en televisión y comencé a tratar a don Rafael Ferrari en una época donde Televicentro no había ejecutivos, entonces tuve una relación muy cercana a él porque en TV estaba todo por hacerse", afirmó el veterano periodista y ex candidato presidencial.

LOS NEGOCIOS MILLONARIOS DE RAFAEL FERRARI

Agregó: "En aquel tiempo no solamente el bulevar Suyapa era de tierra, también el pasillo por el que caminos ahora (en TVC) era de tierra. En aquel momento yo era gerente de Pepsi y cuando salía a las 5:00 PM iba a platicar con él, pero no siempre tenía la oportunidad de hacerlo, de hecho estuve viniendo un montón de días pero estaba muy ocupado porque la empresa en esos días necesitaba efectivo y él no tenía quien lo apoyara entonces yo fui jefe de deportes, jefe de eventos especiales, jefe de producción, de mercadeo y un montón de funciones y entonces lo alcancé a conocer muy bien", recordó Nasralla.

Nasralla afirma que siempre le llamó 'licenciado', pero que a él no le gustaba ese término: "Yo siempre le decía licenciado Ferrari, pero él me decía 'no me diga licenciado' y es alo que no había contado", confesó Nasralla.

