Carlo Costly advierte a Motagua: "Hay que irse como sea para ganar"

Un general escoge sus mejores soldados para la batalla más dura. Así es como piensa Manuel Keosseián, entrenador del Olimpia que confiará en Carlo Costly como punta de lanza para buscar la remontada y romper la sequía ante un duro Motagua.

Como lo hizo en sus buenos tiempos, Costly invoca sus grandes hazañas en la Selección Nacional donde cargó con el peso de remontadas y lo hizo. Ahora con el Olimpia avisa a los azules y habla de garra, corazón y gallardía.

"Ojalá se me dé la oportunidad de jugar el último partido con Olimpia", inició contando el delantero a los periodistas. Llegó de buen ánimo, sin presión y con una convicción de ganador que puede contagiar al plantel.

¿Es imposible la remontada? "Hemos vivido otras situaciones no solo en Liga Nacional, también las he vivido en la Selección de Honduras. Tenemos que poner nuestro granito de arena y ver que Motagua tiene sus debilidades y vamos a salir con todo".

Costly explica que ya sabe lo que es anotar en una final o partidos claves. "Sería bonito marcar y buscar el título para toda la hinchada, ya en estos dos años creo lo merecemos, ganar la copa", declaró el delantero que cuando llegó Manuel Keosseián no ha tenido oportunidad de ser titular.

ADVERTENCIA CATEGÓRICA PARA MOTAGUA

Costly acepta que en los albos la pasaron mal principalmente en el cierre del campeonato cuando dejaron ir puntos claves, además de perder la ida de la final que ahora los tiene remando contra la corriente en aguas bastante turbulentas.

"Creo que en todo el torneo no hicimos bien las cosas, empatamos bastantes partidos y no mostramos un futbol gustoso. Solo ganamos juegos con marcadores apretados. Motagua últimamente nos ha complicado en semifinales y en partidos normales, pero en estos dos no nos pudo ganar en las vueltas, nos ganaron esta ida de esta final pero podemos darle vuelta", sentencia.

"Aquí hay 30 jugadores que tienen que sacar la garra. Motagua tiene un plantel que lleva cinco años y juega de memoria ya lo tiene compactado Diego Vázquez. Nosotros tenemos seis meses de trabajar con los que llegaron. El domingo vamos a todo por el todo, es el último partido y hay que irse como sea para ganar", afirma.

¿Por qué Olimpia merece ser campeón? Le consultó un periodista al delantero. La respuesta fue contundente para cerrar la conferencia. "Por la hinchada por la memoria de don Rafael Ferrari y varios factores. De no hacerlo sería un fracaso total".