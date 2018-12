Rubilio Castillo: “No se me cruza por la mente una final catastrófica”

Rubilio Castillo no se confía de la ventaja que Motagua le sacó al Olimpia en el primer partido y desde ya piensa en lo complicado que será el juego de vuelta. El artillero de las águilas mira con positivismo el futuro de los azules.

¿Qué tanta tranquilidad les da esa ventaja?

Nos enfrentaremos a un gran equipo, pero tampoco tenemos sentenciada la llave, por eso no podemos confiarnos, si bien nos da mucha tranquilidad el primer resultado. Olimpia es una institución grande y sabemos las intenciones con las que llegará en el ataque, pero sin descuidar atrás, por eso debemos ser inteligentes.

¿Sientes que se dejó vivo al Olimpia por las ocasiones que se desaprovecharon?

No, no quisiera usar ese término, sabemos que faltan 90 minutos más y ellos obviamente van a buscar la manera de revertir ese resultado y nosotros trataremos de jugar un partido mentalmente bien, estar enfocados en todas las líneas para lograr el objetivo final.

¿Qué Motagua deben esperar los aficionados: uno defensivo o proponiendo?

Un Motagua que debe saber cómo jugar estas instancias, creo que muchos tenemos esta linda experiencia de enfrentar finales y esta es nuestra gran oportunidad, aunque siempre respetando al rival, pero debemos jugar nuestro mejor partido.

Tienen muchas ventajas hasta ahora, ¿dejar que se les escape el título sería catastrófico?

No se me cruza por la mente una final catastrófica, solo pienso en positivo y con seguridad que todo nos va a salir bien, no podemos negar que tenemos muchas cosas a favor, pero de igual manera nosotros somos los que debemos estar preparados para este partido.

¿Es el mejor Motagua por ser líderes?

No, eso aquí no importa, es una final y sabemos de lo que es capaz cualquier equipo en finales sin importar el lugar en que se quede, son partidos de ida y vuelta que se deben manejar con tranquilidad, debemos concentrarnos bien durante los 90 minutos que restan.

¿Cuál es la mentalidad, salir a ganar o cuidar la ventaja?

Debemos estar bien parados en todas las líneas, jugar a lo que el equipo sabe hacer, que es lo más importante, es cierto que llevamos una ventaja, pero eso no es definitorio, faltan 90 minutos, estamos muy contentos por esa ventaja, pero el Olimpia es un gran equipo y por eso merece mucho respeto.

¿Cómo te miras al final del partido?

Me lo imagino con mucho positivismo, mucha tranquilidad, pero antes de pensar en lo que pasará después del encuentro primero pienso en lo que haré durante el partido, por eso debemos guardar la calma y jugar con mucha concentración en lo que falta.





¿Qué piensas sobre la petición del Olimpia de pedir árbitros internacionales?

No quiero entrar en controversia con eso, simplemente nosotros vamos a trabajar fuerte para llegar en buenas condiciones al partido, queremos estar concentrados para lograr el objetivo que es ser campeones.

¿Qué mensaje les envía a los aficionados que lleguen al estadio a apoyarlos?

Que nos sigan apoyando, creo que este equipo gracias a Dios ha agarrado mucha estabilidad, el aliento de cada uno de los motagüenses será importante para alcanzar el objetivo todos juntos.