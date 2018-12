Carlo Costly recuerda el día que Rafael Ferrari lo “atacó” muy fuerte

Es imposible olvidar aquella frase cuando don Rafael Ferrari (Q.D.D.G.), se enfadó porque había negociado la llegada de Costly en 2012 al Olimpia, pero el jugador decidió fichar por el Real España.

Ahora Costly recuerda muy bien cómo fue aquel momento cuando don Rafa dijo: “A Costly le falta seriedad, no ha madurado”, palabras que el “Cocherito” no olvida y hoy recordó al exdirigente que perdió la vida de un paro miocardio en pleno vuelo rumbo a Miami, Florida.

"La última vez que platiqué con él fue en Televicentro y me reuní aparte y cuando vine a Olimpia me dedicó unas tres palabras. Era una persona muy querida a nivel nacional, le mando el pésame a la familia. Yo perdí a mi mamá este año. Vamos a ir con el grupo y estar con la familia", dijo Costly.

Ahora que están en la final donde tienen que remontar un 2-0 frente un excelente Motagua, el delantero cree que pueden lograrlo. "La copa es por mi madre y el presi, trataremos de darlo todo por don Rafael Ferrari, él quería ser campeón y trataremos de buscarlo", explica Costly.

Costly recuerda el momento cuando Ferrari se dirigió a él muy molesto y en una entrevista le dijo que no era serio. Ahora entre bromas lo recuerda porque pudo haber fichado por Olimpia en 2013 pero en esa oportunidad no se dio.

"Él (Ferrari) manejaba la Selección y allí me conoció. Me dijo que tenía todo el respaldo porque anteriormente no se pudo dar y me atacó muy fuerte y reconocí el error porque antes no pude venir al Olimpia", comentó el delantero que sería titular el domingo.