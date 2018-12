¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2019 en Honduras?

Concluyó el Torneo Apertura de Liga Nacional dejando como saldo al Motagua como el campeón, pero para los equipos hay poco descanso ya que comenzarán a trabajar la próxima semana ya que el siguiente campeonato dará inicio el 12 de enero del 2019 en la ciudad de La Ceiba.

En reunión desarrollada por el ente del del fútbol nacional el 7 de diciembre, se estableció el calendario del campeonato Clausura donde estuvieron todos los miembros de los clubes e invitados especiales.

El partido inaugural será en La Ceiba donde el Vida recibirá al Olimpia en el estadio ceibeño a las 7:00 de la noche, hora por confirmarse.

Para el domingo 13 está programado el resto de juegos, Platense vs Real de Minas, Juticalpa vs Real España, Motagua vs Honduras Progreso y Marathón vs UPN.

Cabe señalar que la realización del calendario fue interrumpida debido a las discrepancias de muchos de los representantes de los equipos que no estaban de acuerdo con la manera en que se sortean los partidos.

En los próximos días cada club deberá establecer el día y la hora en el cual jugarán y darlo a conocer en la próxima reunión.

PROPUESTA DE CALENDARIO, NO DEFINITIVO:

JORNADA 1

Sábado 12 de enero del 2019

Vida vs Olimpia

Domingo 13 de enero

Motagua vs Honduras Progreso

Platense vs Real de Minas

Juticalpa vs Real España

Marathón vs UPNFM

Jornada 2

Olimpia vs Honduras Progreso

Platense vs Marathón

UPNFM vs Juticalpa

Real de Minas vs Motagua

Real España vs Vida

Jornada 3

Marathón vs Olimpia

Motagua vs Real España

Vida vs UPNFM

Honduras Progreso vs Platense







Jornada 4

Olimpia vs Platense

Real España vs Real de Minas

Honduras Progreso vs Vida

UPNFM vs Motagua

Juticalpa vs Marathón

Jornada 5

Real España vs Marathón

Motagua vs Olimpia

Platense vs UPNFM

Vida vs Juticalpa

Real de Minas vs Honduras Progreso

Jornada 6

Motagua vs Platense

Honduras Progreso vs Real España

Juticalpa vs Olimpia

Marathón vs Vida

UPNFM vs Real de Minas

Jornada 7

Platense vs Juticalpa

UPNFM vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real España

Real de Minas vs Vida

Marathón vs Motagua

Jornada 8

Honduras Progreso vs Marathón

Motagua vs Juticalpa

Real España vs UPNFM

Vida vs Platense

Real de Minas vs Olimpia

Jornada 9

Juticalpa vs Honduras Progreso

Platense vs Real España

Marathón vs Real de Minas

Olimpia vs UPNFM

Vida vs Motagua