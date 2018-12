VIDEO: Captan agresión de Manuel Keosseián a animador de la final

El entrenador olimpista Manuel Keosseián se ha metido a graves problemas tras agredir a un animador que Motagua contrató para poner el ambiente durante la final contra Olimpia que se desarrolló el domingo en el estadio Nacional.

Minutos después que el árbitro Melvin Matamoros pitara el final del encuentro, el entrenador uruguayo ha tenido una reacción violenta contra Robinson Miguel Montoya Martínez.

Según ha conocido DIEZ, el cuerpo técnico sintió que Robinson los estaba provocando cuando gritaba "Motagua campeón" en el micrófono, pero el animador aclara que era parte de su trabajo y que antes de la agresión ya lo estaban amenazando.

Luego cuando Keosseián lo encontró cerca del medio y estaban premiando a Motagua, el charrúa encaró a Robinson y le dio un puñetazo en la parte posterior de su cabeza.

Tras el golpe, Keosseián se alejó unos metros, pero nuevamente se le acercó y le gritó sin que Robinson le respondiera, el futbolista Carlos Will Mejía vio el incidente, pero decidió no entrar en la discusión.

También el hijo de Manuel Keosseián, Carlos, corrió al ver incidente y también empujó a Robinson.

Tras la agresión sufrida, Robinson llorando contó su versión sobre lo que habría provocado esta acción violenta del uruguayo.

"Terminado el partido dije Motagua campeón de forma normal y que se escuchó en todo el estadio, luego se me acercó -Keosseián-, me insultó, me dijo hijo de la gran p... y me pegó en el pómulo, luego me estuvo amenazando otro barbón pero Keosseián fue quien me agredió".