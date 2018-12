Olé de Argentina sobre Diego Vázquez: El curioso DT argentino ¡con apodo de muñeca!

Motagua logró el domingo un título más en sus vitrinas ante su más enconado rival el Olimpia y ahora el entrenador de los azules, Diego Vázquez, puede presumir de lograr su cuarto trofeo al frente de las águilas.

Y debido a eso, el popular diario deportivo de Argentina Olé, publicó una nota acerca de la trayectoria del estratega argentino en donde en su titular destaca curiosamente ¡su apodo!: "El curioso DT argentino ¡con apodo de muñeca!", titular el diario Olé.

En la nota resalta la carrera que tuvo Vázquez como arquero de Motagua y sus títulos obtenidos con el club. Además de su breve paso por las inferiores del River Plate.

Olé hizo mención de por qué le dicen la Barbie a Diego: "Cuando llegué a Honduras tenía el pelo largo y un periodista le había regalado a su hija una muñeca con una extensa cabellera.

Así que me puso ese apodo y me siguieron llamando así. Al principio me molestaba porque dudaban de mi virilidad, pero con el tiempo me fui acostumbrando", señaló Vázquez.

Y agregó: ""El pelo me lo corté cuando tenía 40 años y estaba en Argentina. Llevaba a mi hijo a la escuela y me miraban de reojo porque ese look no se usa más", cuenta.

Además recordó su participación en la pantalla grande cuando fue tomado en cuenta en la película "El Xendra", un film hondureño de ciencia ficción.

También recordaron la participación de Vázquez en el programa "Bailando por un Sueño" y Vázquez les contó que: "Lo disfruté bastante y aprendí mucho. Aprendí a estar con gente que no estaba en el ámbito del fútbol. La primera gala me dio pánico, pero después me quedé y me relajé", aseguró

Al final de la nota hablan de la relación sentimental del entrenador con la presentadora Isabel Zambrano y sobre los rumores que esta en los candidatos para dirigir a la selección de Honduras. "La Barbie no para", finaliza la nota.

Vázquez, de 47 años, nació en la ciudad de Mendoza haciendo su debut como portero profesional en San Martín de Mendoza en 1987, antes tuvo un breve paso por las inferiores de River Plate.

Luego jugó en el Independiente de esa provincia y en 1997 se vino a Honduras para jugar con Motagua donde logró cinco títulos en el Motagua, en 2011 se retiró y tres años después se convirtió en el técnico del club.