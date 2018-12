Rony Martínez se quedó sin contrato y confirma que tiene ofertas del extranjero

Rony Martínez es uno de los delanteros que llegó al Olimpia hace dos torneos y luego de haber perdido la final ante Motagua se quedó sin contrato y su futuro podría estar lejos de la institución merengue.

El propio jugador es claro y dice que no ha definido nada, y que en las próximas horas quiere tener un panorama claro, ya que en Honduras el torneo inicia en el mese de enero.

"Yo no tengo clara mi situación, mañana miro eso y así ver que es lo que sale”, explicó al jugador.

El delantero del Bajo Aguán fue muy claro que primero quiere tener una reunión con los directivos del Olimpia y de esa manera saber si se va contar con sus servicios o debe buscar otras alternativas que maneja él.

“Si, la verdad que hay, pero no tengo nada claro, tengo que platicar acá. Puede ser que salgan oportunidades y si me parecen vamos hablar”, resaltó.

Y es que a pesar de no haber tenido su mejor paso por el conjunto merengue, el delantero tiene posibilidades de volver a salir a jugar al fútbol internacional, pero también hay otros clubes del país que se han interesado por sus servicios a pesar que la prioridad se la quiere dar a los blancos. “Tengo ofertas del extranjero y de acá”, contó.

Rony Martínez considera que en este momento no puede dar más detalles de cual será su futuro sin antes sentarse para hablar con la dirigencia merengue. “Hay que analizar bien las cosas. Ahorita no pudo decir nada más que si hay ofertas, pero no tengo nada claro”.

Rony Martínez es uno de los delanteros y goleadores históricos que ha tenido Real Sociedad, ya que con la camisa del conjunto del Bajo Aguán anotó 76 dianas en los 151 partidos que logró disputar en la Liga Nacional antes de venir a las filas de los albos.