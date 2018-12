Diego Vázquez a Keosseián: "¿Quién era Moreira y Rubilio, Rebollar o Héctor Rodríguez?"

Luego de haberle ganado la final al Olimpia, Diego Vázquez habló hoy de la nueva conquista y también de lo que viene en el club Motagua.

Ya más calmado tras la euforia del título, el entrenador argentino lanzó un claro mensaje a Manuel Keosseián, que culpó a Pedro Rebollar y a Héctor Rodríguez de haber perdido la final. Diego Vázquez le respondió sin problemas.

¿Qué sensación te deja la copa 16?

Muy contento, todavía estoy un poco afónico por gritar, pero todavía disfrutando de lo que fue el partido y todas esas imágenes de la celebración de anoche, pero ahora estamos agradeciendo a la virgen, porque siempre la parte espiritual es sumamente importante.



¿Fue una noche larga?

Ja, ja, ja larga la noche, la verdad que sí, estuvimos hasta tarde y celebramos hasta tarde como lo a meritaba la ocasión.



¿Mañana se define todo lo del Motagua y está en tus planes traer otro guardameta por el caso de Harold Fonseca?

Hoy estoy disfrutando, no hemos hablado nada con la directiva, pero somos conscientes que el tiempo es corto, pero no hemos hablado de ningún detalle ni con la directiva ni el cuerpo técnico de las posiciones en que nos vamos a reforzar.



¿Ha recibido alguna felicitación de Keosseián, que dijo que si Motagua ganaba bien lo haría?

No para nada, no hemos recibido nada, lo que si pude mirar fue las declaraciones, me gustaría saber quién era Moreira y Rubilio, si Rebollar o Héctor Rodríguez, solo eso faltó. Y no sé quién cabeceó o quién hizo un golazo que controló con la izquierda y definió de derecha si Rebollar o Rodríguez para saber eso, estaría bueno que se le consultara eso. La verdad que fue un despropósito, es la única vez en la historia de todo el fútbol que el acta es inviolable, pero un jugador que tenga roja por eso se dice partido automático en una final y una roja jamás podría volver a jugar en el siguiente juego, por lo menos en lo que yo tengo de estar en el fútbol o ver internacional.





¿Se violenta el reglamento?

Es un precedente nefasto en el fútbol, ahora todos tratarán de protestar una expulsión, pero igual ya no hablaremos más sobre el tema.



¿Con qué imagen de la celebración te quedas de anoche?

Me quedo con cada imagen de los jugadores disfrutando, fue una lucha de titanes prácticamente una lucha impresionante, algo que nos costó bastante, que fue un torneo que lo ganamos muy bien de principio a fin.

¿Qué análisis se hace del segundo juego?

El análisis lo hago de los 180 minutos y fuimos muy superiores, quizás en la segunda parte ellos tuvieron dos jugadas de gol a pesar de un arbitraje que no estuvo mal, pero que dejó pegar demasiado y al final una roja clara de un codazo de Kevin Álvarez a Rubilio Castillo.



¿Con qué te quedas de este campeonato en comparación a los otros tres que habías logrado?

No los comparo, cada uno es especial, lógicamente este es especial por la forma en la que lo ganamos quedando por primera vez primeros y ganárselo al clásico rival también tiene algo especial.



¿Es más especial por el rival?

No, todos son especiales, lo dije anteriormente y lo vuelvo a decir, no porque se lo ganamos a un grande, siempre es la misma alegría quedar campeón, es lo máximo porque fue el objetivo que queríamos lograr.





¿Qué decirle a la gente que decía que no le ganabas a un grande en finales?

No era algo que le daba importancia antes y ahora tampoco, siempre van a buscar algún detalle o algo para cuestionar cuando algo o un proceso es positivo como este, pero bueno estamos acostumbrado a eso y seguiremos trabajando. Era un comentario que no me gustaba, porque cuando me iba a tomar un café la gente me decía que tenía que ganar a un grande, lógicamente que si el grande perdió contra el Honduras Progreso qué podría hacer yo, por eso campeón es campeón de todas las formas.



¿Molesta que el rival te desmerite de todas las formas?

Lo que pasa que los números están allí, uno puede decir lo que quiera, pero los números están, los números del Motagua en este torneo fueron superiores, en goles a favor, en goles en contra, en partidos ganados, ¿cuántos ganamos? 12 más uno, porque ese número no me gusta mucho, entonces todo es positivo.



¿Diego Vázquez hasta cuándo en Motagua?

Por ahora tengo contrato, tengo que reunirme con ellos, la verdad que me han tratado muy bien en Motagua y en ese sentido mientras me sienta bien seguiremos.



¿Mencionaba Pedro Atala que no le gusta renovar porque los bonos se van arriba y no está bien la situación del país?

No, en ese sentido siempre nos hemos puesto bien, no hemos tenido mayores inconvenientes, nosotros siempre nos adaptamos a lo que pueda el equipo.