Eddy Atala: "Mientras podamos pagar a Diego, él seguirá con nosotros”

Eduardo Atala, presidente ejecutivo del Motagua, fue muy amplio en sus declaraciones brindadas en la celebración de los azules tras conquistar el título 16 de la historia en la Liga Nacional.

Uno de los principales dirigentes de las águilas aseguró que la intención de la directiva es que el técnico Diego Vázquez siga al frente del club por mucho tiempo más, además, habla del valor que tiene el campeonato.

¿Qué número de campeonato es para usted?

Es la 16, independientemente quién esté en la dirección, los títulos son de la institución, no de los presidentes.

¿Cuál ha sido la clave de todo este proceso con Diego?

Creo que ha sido el equipo, el grupo que ha sabido formar con su cuerpo técnico, la química que ha hecho con los jugadores y la química que hay con la junta directiva, cuando se dan esas tres cosas aparecen los procesos importantes, aunque tuvimos campañas anteriores que no supimos manejar la continuidad adecuadamente, pero en este caso, este trofeo y campeonato viene por darle continuidad a varios jugadores que vienen saliendo desde abajo, luchan por un puesto y ganarlo.

¿Este es un proceso de mayor éxito, incluso superando al de Ramón Maradiaga?

Las comparaciones son horribles, cada proceso es diferente, pero lo importante es que los dos son procesos exitosos y que le han dado grandes satisfacciones a los aficionados del Motagua y a los directivos. Hoy con la Copa 16 ganándole al Olimpia, un equipo aguerrido, dentro de la cancha y no fuera de ella, pero difícil de ganarle, pocos aspectos futbolísticos de salvar en el juego de vuelta, pero muchos momentos emocionales y esa fue la clave, saber controlar la parte emocional.

¿Molesta cuando se trata de quitar méritos al título por las declaraciones de Keosseián?

No voy a contestar una grosería porque es muy feo, pero hay buenos perdedores y malos, nada más, jugar contra Olimpia es un tema de ajedrez, que se debe jugar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y el domingo ir a la cancha, ese es el tema contra Olimpia.

¿A Diego Vázquez lo renovarán?

Mientras él quiera seguir trabajando para nosotros y mientras podamos pagarlo lo vamos a seguir teniendo, de eso no hay ninguna duda.

¿Hay un plan B si Diego Vázquez se va a la Selección?

Esa decisión es de la Federación de Fútbol, no tenemos plan B en este instante si se va Diego, eso tenemos que revisarlo.

¿Henry Figueroa se irá del equipo al extranjero?

Será a Costa Rica, es un proceso que ha ido sacando a algunos jugadores que parecían fundamentales y en el caso de Henry no sabemos todavía lo que va a pasar, nosotros lo quisiéramos tener en el equipo, pero Denil hoy hace un trabajo extraordinario, es impresionante lo que realiza y es una de las grandes satisfacciones de este torneo, ver a un jugador tan joven y mirar esas agallas que tiene, la entrega, determinación y ese trabajo mental de cuidar jugadores como Costly y Bengtson que son futbolistas consagrados de Honduras y marcarlos como que si está marcando al compañero de niño es algo de aplaudir y me siento más que orgulloso.

¿En comparación a Olimpia, la inversión de Motagua es menor, por eso se considera un éxito?

No conozco los números de Olimpia, pero nosotros sí invertimos fuerte, en nuestros jugadores, nuestras facilidades, en nuestro cuerpo técnico.

¿En este torneo cuánto se invirtió por todo?

El equipo cuesta más de tres millones de lempiras mensuales, no sé cuánto vale el Olimpia, creo que debe ser mucho más, pero eso son temas separados. Te dan satisfacciones y lo más importante es que le cumplimos a los aficionados que nos están acompañado permanentemente en todos los partidos, es la primera vez que creo que el estadio no era blanco el 80 por ciento y solo un 20 azul, era un estadio 70 por ciento azul y solo 30 por ciento blanco. Me encantaba en las finales anteriores que se ganaba por penales, el acto de magia que se daba cuando se metía el último penal o fallaba Olimpia se vaciaba el estadio inmediatamente y este año no se dio así porque en su mayoría eran aficionados del Motagua.

Con el título conquistado se tiene asegurado ya una participación en Concacaf League, ¿qué significa para el club?

“Estamos no sé si contentos con clasificar a ese torneo porque la participación nuestra en la Liga Concacaf fue buena y le dio mayor competitividad al jugador. Quedamos muy satisfechos de haber participado en ese torneo pese a que no logramos el objetivo final. Tendremos que prepararnos para ese certamen internacional.

