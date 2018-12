Fuad Abufele sobre posible partida de Restrepo: "No vamos a coartar a nadie"

Preocupación en el campamento del Real España en el tercer día de la pretemporada de la mano de Carlos Restrepo, y no es para menos, este miércoles se conoció que el colombiano es candidato para dirigir a la selección de Panamá.

Leer más: Carlos Restrepo es candidato para dirigir a la selección de Panamá

Uno de los presidentes de la Máquina, Fuad Abufele se mostró preocupado y se quedó en shock cuando Diario Diez le pidió una reacción sobre el tema.

"No le creo", Comenzó diciendo Afubele con tono de preocupación. "No teníamos conocimiento de esto, me acaban de sorprender, bien por él, pero me preocupa porque ya estamos contra el tiempo y ya comenzamos un proceso", dijo Fuad.

Y siguió: "Esto quiere decir que la junta directiva no andaba mal en nuestra visión de contratar al profesor, me alegra que sea candidato, vamos a hablar con Restrepo y si es así pues a reunirnos de urgencia, me han dejado impresionado", agregó.

Además, Abufele dijo que Real España no le cortará la posibilidad porque es una oportunidad única para un entrenador.

"Esta es una única oportunidad, nosotros no vamos a coartar a nadie, no lo hicimos con Martín García cuando puso su renuncia, nosotros somos Fair Play (Juego Limpio), ya los aficionados que criticaron la llegada del profe Carlos van a tener conocimiento quién es Restrepo en el ámbito latinoamericano", Concluyó.