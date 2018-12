Allan Banegas no logró acuerdo con Marathón y ya habló con Olimpia

El capitán de Marathón, Allan Banegas, quien terminó contrato con el cuadro verdolaga habló con los medios de comunicación tras conversación con Rolin Peña y anuncia que no llegan a un acuerdo para la mejora de contrato. Olimpia ya lo tiene en la agenda y ya habló con ellos.

"Soy agente libre. Me han hablado de otros equipos, de Tegucigalpa, hemos estado hablando con ellos y sigo esperando la mejor opción. Yo le propuse algo a Marathón pero solo están en que me van a hablar y nada", dijo Banegas.

El jugador dejó claro que se marchará porque la opción de contrato que le ofrecen en la capital es mejor que lo que le daría el Monstruo para seguir defendiendo la casaca verde.

"Es más o menos la diferencia de salario. Yo no les he dado plazo, ya es miércoles porque no tengo respuesta. Yo sigo hablando con la gente de Tegus pensando en el bien de mi familia", explicó el también jugador de la Selección de Honduras.

Los periodistas insistieron con las preguntas sobre el equipo al que va y se ha conocido que es el Olimpia, club que ocupa un volante mixto de gran clase y elegancia como el "Flaco" Banegas quien fue sincero.

"Lo que les dije y que pedí (mejora de contrato) no les favoreció (a Marathón). Yo estoy a la espera y miraremos qué pasa. No sé cuánto ganan los extranjeros, aquí uno solo hace el trabajo, y solo estoy esperando que pasa", ha revelado el jugador esmeralda.

A miércoles 19 de diciembre, Allan Banegas, no tiene firmado contrato con ningún equipo. Llegó a la sede del Marathón vestido de civil pero los jugadores se pusieron en rebeldía y no entrenaron porque no les han pagado los dos meses de deudas.

"Concreto no hay nada. Estoy a la espera de que me diga el presidente (Orinson Amaya), o que me dicen los otros directivos. No he hablado con otra gente. No he hablado con Manuel Keosseián (técnico del Olimpia) como dice", declaró el capitán que levantó la última Copa con Marathón en el torneo Clausura 2018.