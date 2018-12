Rolin Peña: "Se les está pagando un mes de salario a los jugadores"

El director deportivo de Marathón, Rolando Peña, afirmó que el conjunto verdolaga arrancará su pretemporada este jueves 20 de diciembre luego que han resuelto parcialmente la deuda que tienen con el plantel.

"Citamos al cuerpo técnico y jugadores, en su mayoría acudieron y a partir de mañana se inician los trabajos con total normalidad", comenzó diciendo.

Luego fue preguntado directamente: ¿Se ha retirado el grupo porque no se les solventó el tema de pagos? "No, se retiró porque ya se solventó el tema de pagos, ellos cobrarán, no le digo el día porque es peligroso y mañana ya entrenan", afirmó.

Añadió que: "Se les está pagando un mes de salario, con el entendido que la junta directiva está haciendo un esfuerzo para pagarles el otro mes en los siguientes 10 o 15 días".

Peña explicó que el balance financiera verdolaga no es cómodo, pero tampoco están en la ruina: "Es difícil o compleja, pero tampoco es que el equipo esté en una crisis profunda. Creo que hay que agradecer a los patrocinadores, en este caso al canal, que le dio un balón de oxígeno al equipo y eso nos ayuda a ir enmendando las cosas en la parte económica".

Declaró que Marathón poco a poco va saliendo a flote: "Prácticamente estaríamos con las deudas saldadas en un 90%, lo que significa que nos estamos poniendo al día, lamentablemente caíamos en un bache que no se tuvo que haber caído y hay que rectificar las cosas".

Allan Banegas no logró acuerdo con Marathón y ya habló con Olimpia

Confesó que el arranque de la pretemporada ya tiene una semana de retraso de la planificación: "Estaba programado a iniciar la semana pasada, pero la junta directiva no podía iniciar si no había pago para los jugadores. Es imposible si no se pagan los salarios y más en esta época, lo importante es que se está resolviendo", afirmó.

Todavía no piensan en fichajes

Sobre las posibles contrataciones, Peña dio una respuesta apegada a la responsabilidades: "primero se debe procurar que la gente que está aquí esté al día, después pensar en quién puede venir". Sin embargo, añadió que el plan es que lleguen dos jugadores.

Hasta el momento los jugadores sin contrato son: el capitán Allan Banegas, Cristian Cálix y el defensa Bryan Johnson: "hemos hablado con los tres, lo están analizando", dijo.