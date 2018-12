Marathón paga un mes de salario a jugadores tras no iniciar pretemporada

No es un secreto que en Marathón le adeudan más de dos meses de salario a los jugadores y este día tras la rebelión de los jugadores en los medios donde no iniciaron los trabajos de pretemporada como estaba previsto, les cancelaron un mes de salario pero todavía les queda pendiente la deuda.

Marathón filtró en redes sociales fotos donde aparece los cheques de una parte del pago que recibieron los futbolistas que este jueves sí comenzarán de lleno los trabajos de pretemporada de cara al Clausura.

Leer. ROLIN PEÑA ACEPTAN QUE LES ADEUDAN OTRO MES

“Estaba programado a iniciar la semana pasada, pero la junta directiva no podía iniciar si no había pago para los jugadores. Es imposible si no se pagan los salarios y más en esta época, lo importante es que se está resolviendo", afirmó Rolin Peña, gerente verdolaga que dio la cara ante los medios.

Los jugadores salieron tras la reunión Peña a la oficina del equipo para recibir los cheques y el mismo director deportivo aceptó que solo se les ha cancelado una parte, pero se les cancelará la totalidad en los próximos días.

Leer: ALLAN BANEGAS SE IRÍA AL OLIMPIA

“Se les está pagando un mes de salario, con el entendido que la junta directiva está haciendo un esfuerzo para pagarles el otro mes en los siguientes 10 o 15 días", afirmó Peña contradiciendo lo que publicó en sus redes sociales el club sampedrano.