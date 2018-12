La Liga Nacional anuncia cambio de balón para el torneo Clausura 2019

Los dirigentes de la Liga Nacional se encuentran en estos momentos reunidos en San Pedro Sula definiendo las fechas del calendario para el torneo Clausura, mismo en el que también aprobaron el uso de un nuevo balón de fútbol.

La marca mexicana Voit será la que proveerá de pelotas a los equipos que desde la primera jornada del Clausura que inicia el 12 de enero próximo, tendrá el balón con el que se juega la Liga MX.

Ver. HENRY FIGUEROA SE MARCHA A LA LIGA DE COSTA RICA

Los campeonatos ligueros se jugaban en los últimos años con la pelota Nike, pero se cambió porque vino nuevo patrocinador. El balón Voit es muy dinámico y en la Liga mexicana se usa en todas las categorías.

En la reunión de este jueves también se informó de una carta enviada por la Comisión Normalizadora de la Fenafuth en la que aclaró a los equipos que desde este 2019 en adelante, los minutos sumados por los jugadores Sub-20 se aplicarán solo en los partidos de Liga Nacional.

En competencias anteriores se usaban para sumar los minutos Sub-20 los partidos que jugaban las selecciones menores Sub-17 y Sub-20, pero desde este Clausura, ahora no contarán. Esta medida es para darle mejor rodaje a los jóvenes en el balompié profesional.

En estos momentos se encuentran discutiendo los horarios de la primera jornada del torneo que inicia el 12 de agosto. Según se ha conocido, solo se jugaría un partido el sábado y el resto de la jornada sería el domingo. La pelota Voit comenzará a rodar en el Yankel Rosenthal con el Marathón enfrentando a la UPN.

PRIMERA JORNADA (Horarios sujetos a cambio)

Marathón vs UPNFM (Sábado) 3:30 pm

Vida-Olimpia (Domingo) 3:00 pm

Juticalpa-Real España (Domingo) 2:00 pm

Platense vs Real de Minas (Domingo) 3:30 pm

Motagua vs Honduras Progreso (Domingo) 4:00 pm