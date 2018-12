OFICIAL: Así se jugará el Clausura tras definirse los horarios del calendario

Se terminó la polémica. La Liga Nacional ha confirmado el calendario de partidos para el torneo Clausura 2019 que inicia el próximo 12 de enero en San Pedro Sula con el choque Marathón contra la sorprendente UPNFM.

Los partidos fueron programados en su primera instancia con pocas modificaciones de días. La novedad es que el Vida jugará ahora sus partidos los domingos por la tarde así como cerró el torneo pasado. El Honduras se Progreso mantiene jugando los viernes y la UPN los sábados.

Las plazas siguen siendo las mismas, Real de Minas fue el único que mantiene los juegos de local en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso, mientras que la UPN no se moverá de Choluteca. Los grandes de la capital seguirán alternando los domingos, mientras que Real España y Marathón lo harán los sábados.

AQUÍ EL CALENDARIO EN LA PRIMERA VUELTA...

JORNADA 1

Sábado 12-01-19 3:00 pm Marathón vs UPN

Domingo 13-01-19 2:00 pm Juticalpa vs Real España

Domingo 13-01-19 3:30 pm Vida vs Olimpia

Domingo 13-01-19 4:00 pm Platense vs Real de Minas

Domingo 13-01-19 4:00 pm Motagus vs Honduras P.

JORNADA 2

Sábado 19-01-19 6:00 pm UPN vs Juticalpa

Sábado 19-01-19 7:00 pm Real España vs Vida

Domingo 20-01-19 3:00 pm Real de Minas vs Motagua

Domingo 20-01-19 4:00 pm Platense vs Marathón

Domingo 20-01-19 4:00 pm Olimpia vs Honduras P.

JORNADA 3

Viernes 25-01-19 7:15 pm Honduras P. vs Platense

Sábado 26-01-19 3:00 pm Marathón vs Olimpia

Domingo 27-01-19 2:00 pm Juticalpa vs Real de Minas

Domingo 27-01-19 3.30 Vida vs UPN

Domingo 27-01-19 4.00 pm Motagua vs Real España

JORNADA 4

Viernes 01-02-19 7:15 pm Honduras P vs Vida

Sábado 02-02-19 6:00 pm UPN vs Motagua

Sábado 02-02-19 7:00 pm Real España vs Real de Minas

Domingo 03-02-19 2:oo pm Juticalpa vs vs Marathón

Domingo 03-02-19 4:00 pm Olimpia vs Platense

JORNADA 5

Sábado 09-02-19 7:00 pm Real España vs Marathón

Sábado 09-02-19 7:15 pm Platense vs UPN

Domingo 10-02-19 3:00 pm Real de Minas vs Honduras P.

Domingo 10-02-19 4:00 pm Motagua vs Olimpia

JORNADA 6

Miércoles 13-02-19 3:00 pm Marathón vs Vida

Miércoles 13-02-19 6:00 pm UPN vs Real de Minas

Miércoles 13-02-19 7:00 pm Motagua vs Platense

Jueves 14-02-19 7:00 pm Juticalpa vs Olimpia

Jueves 14-02-19 7:00 pm Honduras P. vs Real España

JORNADA 7

Sábado 16-02-19 3:00 pm Marathón vs Motagua

Sábado 16-02-19 7:30 pm UPN vs Honduras Progreso

Domingo 17-02-19 3:00 pm Real de Minas vs Vida

Domingo 17-02-19 4:00 pm Platense vs Juticalpa

Domingo 17-02-19 4:00 pm Olimpia vs Real España

JORNADA 8

Sábado 23-02 19 7:00 pm Real España vs UPN

Sábado 23-02-19 7:15 pm Honduras P. vs Marathón

Domingo 24-02-19 3:00 pm Real de Minas vs Olimpia

Domingo 24-02-19 3:30 pm Vida vs Platense

Domingo 24-02-19 4:00 pm Motagua vs Juticalpa

JORNADA 9

Domingo 03--03-19 2:00 pm Juticalpa vs Honduras P.

Domingo 03-03-19 3:00 pm Marathón vs Real de Minas

Domingo 03-03-19 3:30 pm Vida vs Motagua

Domingo 03-03-19 4:00 pm Platense vs Real España

Domingo 03-03-19 5:00 pm Olimpia vs UPN