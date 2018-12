El insólito permiso que pidió Restrepo a Real España para viajar a Panamá

Tras un viaje relámpago a Panamá, el entrenador colombiano, Carlos Restrepo, ya está en Honduras luego de hablar con los dirigentes de la Federación de fútbol de Panamá, donde se entrevistó como candidato a dirigir la Selección canalera.

Increíblemente en Real España informan que el cafetero les pidió permiso en plena pretemporada para ir a solventar un trámite a una institución bancaria. ¿Será verdad? El presidente Fuad Abufele explicó al periodista Julio Chebelut de Panamá que “no sabían” que el timonel iba a reunirse con la Fepafut.

En los dirigentes aurinegros no ha caído muy bien que en plenos trabajos de acondicionamiento se pueda interrumpir un proceso, pues consideran al profesor Restrepo una persona seria. Además, Abufele dejó claro que no le van a cerrar las puertas si le sale un proyecto mejor.

¿Cuál es la posición de Real España sobre el tema de Carlos Restrepo y su viaje a Panamá?

La información oficial es que no sabemos nada del tema y no hemos sido informados por el profesor Carlos Restrepo al respecto. Sí, él pidió un permiso para ir a la Ciudad de Panamá para ir a firmar unos papeles, pero no nos informó que iba a una reunión con la gente de la Federación panameña. Estamos sorprendidos y no queremos decir nada en contra de eso, queremos escucharlo a él y para nosotros como junta directiva del Real España, Restrepo anda firmando unos papeles con Banco y no sabemos nada. Es una oportunidad tremenda y nos halaga que nosotros hayamos escogido un potencial seleccionador panameño y nosotros siempre utilizamos el juego limpio. Si lo escoge la selección de Panamá vamos a llegar a un entendimiento y llegar a un arreglo con los que corresponda para que tenga esa oportunidad.

Me parece que si no saben que está en Panamá por un tema específico, no creo que haya sido la correcta… ¿Le incomoda algo?

Todo es conjetura, no es nada oficial, lo que usted dice y hace. Nosotros preferimos escuchar de la boca del profesor Carlos Restrepo, para nosotros definir eso. Nosotros estamos entendidos y claros que él anda en Panamá arreglando un asunto con un Banco y eso es lo único que sabemos.

¿Eso fue lo que les comunicó Restrepo, que venía a arreglar algo de un Banco?

Eso fue el permiso que él pidió para viajar a Panamá y nosotros nos extraña de él porque lo consideramos una persona seria, responsable. Seguimos contando con él para dirigir a Real España, pero obviamente no podemos tener a nadie en contra de sus propias aspiraciones de dirigir una Selección de Panamá que está haciendo bien las cosas. Créame que en los tres días que he estado en los entrenamientos de Real España he estado contento con la forma de trabajar de él, ordenado y todo y en el fondo le deseamos lo mejor para él, nosotros no podemos depender de un solo entrenador. En las próximas 48 horas se tiene que definir y nos han comunicado que hay varios que están en entrevistas, no hay nada oficial y vamos a esperar a él.

¿Cuándo regresa Restrepo?

Supuestamente tiene que venir este jueves en el vuelo de la noche.

¿Hay alguna cláusula en el contrato que si deja al Real España tiene algún inconveniente para dirigir la Selección de Panamá?

Nosotros no podemos tener a nadie en contra de las aspiraciones de él. Nosotros somos gente de fútbol y entendemos muy claro, más bien sería un orgullo que el entrenador del Real España haya sido escogido para dirigir una Selección Nacional, pues no tendríamos ningún problema si él quiere. Si quiere seguir con nosotros el proyecto está a su disposición, sino quiere pues ya podemos llegar a un entendimiento.

¿Él está en Panamá entonces?

Eso es lo que creemos, nos dijo ayer que iba a viajar a Panamá para ir a arreglar unos papeles al Banco. El regresa este jueves en la tarde, no sé a qué horas se entrevistará o que. Nos ha dejado esa incertidumbre. Yo quedé sorprendido cuando un periodista de Diario DIEZ me habló y me contó eso fui el sorprendido. Vamos a esperar y desearle lo mejor a quién corresponda.