Real España renueva a José Velásquez Colón y busca tres refuerzos más

Pese a la incógnita sobre su continuidad, Carlos Restrepo continúa la planificación del Real España para el Clausura 2019 y brindó detalles de los refuerzos. Renovó al defensor David Velásquez Colón.

"No es fácil contratar, reforzar; hay elementos del ámbito nacional que nos están dando posibilidades, también hemos visto a jugadores extranjeros de diferentes latitudes, vamos a tratar, no de esperar, sino de definir lo mejor”, apuntó Restrepo sobre las nuevas caras con que pretenderá potenciar a su oncena para la temporada que se avecina.

Dejó en claro que “cuando uno hace las cosas a la ligera y no analiza el fútbol como tal, no estudia bien las características de un jugador que pueda triunfar en el fútbol de Honduras; muchas veces la gente dice ‘en el fútbol de Honduras juega cualquiera’, y no juega cualquiera. Si encontramos un delantero que nos complemente la nómina lo vamos a hacer, de repente un defensa central y alguien que nos ayude por los laterales, vamos a ver”, sentenció.

Restrepo espera tener definido el tema de refuerzos la otra semana ya ya contar con las piezas necesarias.

“Yo creo que la semana entrante ya podremos tener noticias en ese aspecto, sin descuidar que estamos fortaleciendo la base que quedó, no descuidando que esto arranca el 12 y nosotros con esa base tendremos la posibilidad de saber que tendremos un buen arranque. La otra semana deberíamos tener a las personas que nos puedan fortalecer”.

Con hojas de vida de argentinos, uruguayos y colombianos

Real España cerró con el mejor ataque del Apertura 2018. Pero la zona delantera es una de las que necesita reforzar y ya recibieron currículos, pero sentencia que de jugadores mayores.

"Currículos llegan muchos. Tenemos uruguayos, argentinos y colombianos, pero la verdad por el momento lo que queremos es acertar, está llegando mucho currículum de jugador veterano; siento que en Real España está bien el momento y la inmediatez de querer ganar, pero a veces es correr riesgo y el equipo también tiene que quedar a futuro con un espacio de equipo competitivo", cerró.

Dato:

Tras la conferencia, Restrepo confirmó que Velásquez Colón renovó por un año con la realeza.