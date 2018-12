Diego Vázquez: "El que tengas golpe de billetera no es sinónimo de éxito"

La felicidad no la oculta. Diego Vázquez entró en la historia de Motagua al empatar a Ramón Maradiaga como los entrenadores más ganadores en la historia del equipo azul.

Días después de ganar la Copa 16 para la institución y su cuarto trofeo de Liga (además de una Súpercopa), el mandamás dialogó con DIEZ y opinó sobre lo sucedido, el futuro del equipo y hasta la Selección Nacional.

¿Profe, cómo ha vivido estos días tras ganar su cuarto campeonato en Liga Nacional?

Tranquilo y tratando de descansar un poco, disfrutando del post y viendo lo que logramos que fue bastante importante por todo lo que pasó y ante el rival que fue.

Profe, se dice fácil el conseguir cuatro títulos en cinco años...

Cinco con la Súpercopa, diez finales en cinco años.

¿Y cuál ha sido la clave? Porque yo recuerdo que este Motagua antes de su llegada en ocasiones no entraba a la liguilla y hasta llegó a pelear descenso

No hay una clave en particular o una fórmula, es la suma del trabajo en equipo que hacemos con el cuerpo técnico y muchos detalles. Hay que estar todos juntos entre directivos, jugadores y el cuerpo técnico, todo eso se transfiere y por eso nos mantenemos en una buen nivel

Profe y cuando llegó, ¿se imaginó que tras cinco años iba a tener este éxito?

Siempre tenía mucha ilusión, soy muy apasionado y pasamos viendo mucho fútbol. Sí, tenía esa ilusión en que nos tenía que ir bien porque trabajábamos bien y con honestidad, cuando uno trabaja de esa manera y tiene pasión, las cosas se tienen que dar.

¿Este último campeonato es el que más ha disfrutado?

Todo, pero bueno digamos este último por todo lo que pasó y bueno por las críticas que tuvimos en que no se podían ganar finales y montón de temas que se inventaron que nada que ver, siempre dije que para ganar las finales primero hay que llegar, puede ser que este más se haya disfrutado.

Yo hablaba con don Eddy Atala el domingo en la noche y decíamos que el mérito de Motagua es grande pues no invierte tanto como un Olimpia o en su momento Real España...

Bueno, en el tiempo que estamos hemos ido de la mano y trabajando todos, si bien tenemos todo el apoyo, no es el equipo que más invierte.

¿Y por eso tienen más mérito?

Bueno, el que tengas golpe de billetera no es sinónimo de éxito, es un trabajo con muchos detalles y no necesariamente el golpe de billetera te da el éxito.

Aunque Motagua tiene la capacidad para irse alto con los fichajes...

No, siempre hemos hecho un trabajo en conjunto con los directivos y tenemos un orden en todos los aspectos, a eso nos hemos adecuado en cada momento.

Profe, vi una entrevista que dio hace unos días y noté lo mucho que usted defendió a capa y espada al club, usted en ningún momento cedió ante su postura

Es que lo que uno quiere es que midan con la misma vara y cuando no miden con la misma vara se expresa lo que dije y lo que me parece. Veo la repetición de los partidos y sigo viendo cosas donde no miden con la misma vara, hay que ser imparciales.

Y lo que decía usted que un comunicado no iba a condicionar al árbitro, al menos así lo dijo usted...

Claro, nosotros ganamos muy bien el torneo y de punta a punta. Sacamos cinco puntos en comparación a Olimpia, 17 goles positivos, ganamos las semis tranquilo y no creo que haya ninguna objeción a nada, este torneo lo ganamos de principio a fin muy bien ganado.

¿En los últimos años es por mucho Motagua el mejor equipo de Honduras?

Y lo hemos demostrado, en cinco años diez finales no es algo menor y tenemos récord en todo Centroamérica creo con finales consecutivas, es un mérito.

Profe y usted cómo se siente cuando hay gente que quiere desmeritar el título de Motagua. Por ejemplo Manuel Keosseián dijo que para él, ustedes no ganaron la ida y que la final la perdieron por Héctor Rodríguez y Pedro Rebollar...

Bueno ya respondí eso y es tiempo de estar tranquilo, cada uno sabe lo que hace y lo que acepta o no, está en su derecho de no aceptar en este caso. Respetamos cada cosa y los números están ahí entonces si desmeritás este Motagua que ganó el torneo de punta a punta es que sos ciego.

Extensión hasta 2021, ¿hay más responsabilidad?

Siempre tenemos muy buena relación con los directivos y trabajamos en conjunto, esperamos seguir creciendo y teniendo nuevos retos y nuevas metas.

Ya de cara al Clausura, la planificación, llegadas y salidas?

Estamos trabajando de momento en eso, vamos a ver los que se van y veremos cómo sigue lo que se viene. Todavía no tengo la confirmación de las salidas.

¿Y vendrán refuerzos?

Seguramente aunque estamos trabajando en el número.

¿Seguirá Estupiñan?

Ya veremos, no hemos trabajado y cuando tenga algo claro lo vamos a ver.

¿Sigue intacto el sueño de un día dirigir la Selección Nacional?

A pregunta recurrente, respuesta recurrente. Los números están ahí y el que no los quiere ver es porque no quiere.

¿Ha escuchado de Fabián Coito?

No, de los demás no hablo en ese sentido, Dirige juveniles, va a estar conociendo a los jugadores en plena eliminatoria, tardás tres años en conocer al fútbol hondureño mínimo.

¿Qué mensaje le da al pueblo hondureño en estas fiestas navideñas?

Que pasen una gran feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, gracias por todo el apoyo de la gente de Motagua y que bueno que les pudimos regalar una Navidad azul entre todos.

LO DIJO:

En su entrevista a Diez, Diego Vázquez aseguró que él es más hondureño que argentino. “Soy hondureño, tengo hijos que nacieron acá y tengo 21 años de estar acá. Soy casi más hondureño que argentino. Estoy cómodo acá y tengo hijos hondureños, me han tratado muy bien y bueno el futuro no lo sé. El equipo que me abrió las puertas en todo sentido, muy agradecido por el cariño que he recibido de parte de todos, y por eso lo agradezco”.

Sobre las finales que ha perdido al mando de Motagua recordó: “El resultado siempre es un impostor, si llegas a la final lógicamente que la querés ganar, llegar a sufrir para nada porque es un juego y nos sentimos privilegiados de estar en esto, llegar tanto a sufrimiento pues ninguna. Por ejemplo en la final con Herediano el gol calcado que nos hacen es un gol de Champions League”.

DATO:

- En la semana presente, Diego Vázquez firmó una extensión de contrato con Motagua de dos años y medio, estará hasta diciembre de 2021.