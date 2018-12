Esteban Espíndola sobre salida del Olimpia: "Es una noticia que no esperaba"

Esteban Espíndola se ha convertido en noticia en las últimas horas y es que el defensor argentino fue separado del equipo por disposición del entrenador Manuel Keosseián y en exclusiva a Diario Diez le confiesa como tomó esta situación.

¿Es cierto que Manolo no desea contar con tus servicios?

Sí, exactamente. Es una noticia que no esperaba, por cierto, yo mandé hoy a Buenos Aires a mi familia y yo me quedaba acá esperando que se dieran las negociaciones como había pensado, pero Manolo decidió no contar conmigo.

¿Te encuentras en el país?

Si, porque de presentarme lo tenía que hacer el día 26 diciembre, iba pasar navidad acá y poder estar desde el primer día en la pretemporada, pero el fútbol y la vida tienen esas cosas.

¿Después de perder la copa hablaste con Manolo?

No, nada. Me despedía con dolor por no haber conseguido la copa que era lo que el Olimpia se merece. Me despedí con un cálido abrazo y la sensación de haber dejado todo en mi primer temporada en el club. Yo abracé a cada uno de mis compañeros y que íbamos a ir por la revancha y esa fue la despedida.

¿En tu mente esta seguir con el equipo?

No me quería ir sin devolverle a la gente el cariño que todos ellos me dieran y consideraba que era con el título. Yo quería salir campeón antes de irme, pero aceleraron la ida, hay cosas que no dependen de uno.

¿Cómo te enteras de la noticia?

Por mi representante, me llamó que se habían comunicado con él y que la decisión del cuerpo técnico era no contar conmigo. Es una lastima porque si me hubieran avisado más temprano, ya hace unos días veníamos esperando para organizarme porque estoy en un país lejos del mío. Fue sorpresivo todo esto.

¿Te sorprendió mucho esta separación?

Claro, yo iba por la revancha. Desde el día que terminó el partido (Motagua), yo le dije a mi familia que quería revancha, pero hay cosas que no tienen que ver conmigo.

¿Cómo valoras tu participación?

Creo que fue un buen semestre, tuve buen desempeño jugando la mayoría de los partidos. Fue mi primer temporada y me quedo con mucho paladar. Dios sabe porque permite estas cosas y solo tengo palabras de agradecimiento para el club.

¿Es complejo salir por decisiones técnicas cuándo quieres una camisa del club?

Vas en contra del que arma el equipo, entonces si él tiene otros planes, está bien, pero yo considero que tuve una buena campaña y la gente me lo ha demostrado y el periodismo también. Los compañeros me lo han reconocido también.

¿Con Manolo qué tal fue tu relación?

Muy bien, no tengo nada que decir de Manolo, el poco tiempo que compartí me pareció un tipo correcto y la verdad que le deseo que Dios lo bendiga y que pueda llevar a Olimpia a lo más alto.

¿Ya resolviste el tiempo que te queda de contrato?

Todavía quedan algunas cositas por charlar, pero me encariñé mucho con el club para hacerle daño, quiero hacer las cosas lo más simple posible y lo conveniente para todo. Mi representante se está encargando de todo y yo ya le dije cual es mi deseo.

¿Dejas puertas abiertas para jugar con otro club de la liga?

Por el momento es difícil la situación de abrirle la puerta a otro club. Si bien esto es trabajo pero esto es muy reciente y mi representante sabe cual es mi deseo.

¿Tienes opciones de jugar?

Hay unas opciones ahí dando vuelta, pero eso lo está manejando mi representante. pero por momento quiero pasar navidad con mi familia y esperar que Dios me muestre la puerta que quiere que yo pase.