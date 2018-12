Óscar Salas se suma a la lista de bajas del Olimpia

Sigue la barrida de jugadores en el Olimpia del técnico Manuel Keosseián, primero se fue Hendry Thomas, luego Esteban Espíndola y ahora se suma Óscar Salas.

Esteban Espíndola queda fuera del Olimpia de manera sorpresiva



El volante de 25 años no tenía seguro si iba a continuar en el torneo Apertura con los albos, al final renovó, pero Nahún Espinoza y "Manolo" no le dieron muchos minutos.



Salas ha confirmado que se va del Olimpia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida, tal y como lo hizo el argentino Espíndola.



"Solo me queda agradecer a la afición olimpista que me apoyó y me dio su cariño. Gracias a la utrafiel también por alentar en cada partido. Olimpia es un sentimiento y gracias a Dios pude pasar las alegrías que todo mundo quiere. Gracias Olimpia, gracias a toda esa afición", escribió el futbolista.



Óscar Salas surge de las inferiores del equipo melenudo y en el 2012 hizo su debut en Liga Nacional ante Deportes Savio, en el 2015 anotó un gol para los albos en una final. También estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con la selección sub 23 de Honduras.